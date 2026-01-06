Bàsquet | Eurocup
El Baxi Manresa torna a casa amb l'objectiu de "guanyar tot i que les coses no surtin com les esperes"
L'equip que dirigeix Diego Ocampo s'enfrontarà avui (19.00 h) a un Aris de Salònica molt diferent al de l'anada i que tot i els canvis durant la temporada es mantenen molt competitius tant a l'Eurocup com a la lliga grega
Tot just 48 hores després que Neal Sako i Pierre Oriola saltessin per la primera possessió del partit al Roig Arena aquesta tarda al Nou Congost es tornarà a enlairar la primera pilota del duel que enfrontarà el Baxi Manresa amb l'Aris de Salònica (19.00 h). "Hem de recuperar el millor possible, i a partir d'aquí preparar el partit de la millor manera que puguem amb els jugadors que tenim disponibles" explicava Diego Ocampo des de la sala de premsa del pavelló valencià, transmetent una barreja d'acceptació de les circumstàncies, però sense amagar una resignació òbvia veient les circumstàncies en què es troba l'equip.
A totes les lesions, que enguany s'estan concentrant sobretot a la línia exterior, cal sumar-hi la duresa mental necessària per refer-se de tres derrotes consecutives, a Jerusalem i València per una gran diferència i contra el Girona amb una cistella a l'últim segon. Així i tot, Ocampo prefereix centrar-se en allò que pot controlar: "Hem de pensar que podem guanyar encara que les coses no surtin com les esperes" i confia a poder trobar una certa estabilitat encara que faltin alguns jugadors lesionats.
És per això que ara per ara l'entrenador gallec no pensa a lamentar els efectius que estan de baixa, "les recuperacions dels jugadors lesionats les gestionen els fisioterapeutes i els metges, ens hem de preocupar del que depèn de nosaltres". És per això que ara mateix se centra a exigir als seus homes que se centrin en tots aquells aspectes en els quals sí que poden millorar, independentment de qui sigui damunt del parquet: "Hem de tenir confiança, ser optimistes i treballar de valent pensant que podem defensar millor, controlar el rebot amb més solvència, no regalar tantes pilotes...". En definitiva, i en paraules del mateix Ocampo, "estar molt més concentrats".
Un Aris nou
El primer escull a superar per retrobar-se amb el camí de la victòria serà l'Aris de Salònica. Un rival que poc té a veure amb l'equip al qual es va enfrontar el conjunt manresà a Grècia, i que a més de canviar l'entrenador, s'ha reinventat durant la temporada. Un canvi de director que també ha comportat un nou estil de joc, i encara que venen d'una contundent derrota davant del Cedevita, l'equip que ara entrena Igor Milicic "s'ha mostrat molt competitiu tant a l'Eurocup com a la lliga grega".
La principal arma ofensiva grega és el base estatunidenc Bryce Jones. El menut exterior és el jugador que registra una major mitjana d'anotació en competició europea, arribant gairebé als 17 punts. A més, la seva capacitat de repartir joc també el fan ser, amb diferència, el màxim assistent del seu equip amb més de cinc passades de cistella per partit. No és però l'única amenaça dels de Milicic, ja que el també estatunidenc Ronnie Harrell arriba en un bon moment de forma, i els d'Ocampo hauran de trobar la manera de controlar l'encert exterior de Danilo Andjusic i el domini interior d'Amine Noua.
