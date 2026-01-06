Bàsquet/Eurocup
Diego Ocampo: "Hem sabut patir en el darrer període"
L'entrenador del Baxi destaca el paper del públic, sobretot a l'inici del partit, per catapultar l'equip al triomf
L'entrenador del Baxi, Diego Ocampo, ha aparegut a la sala de premsa mentre tots els seus jugadors feien estiraments, amb l'ajut dels preparadors físics, a la pista del Congost per rebaixar el pes de tants dies seguits de competició. Ha explicat "hem començat el partit molt bé. Gràcies als aficionats perquè el que han fet a l'inici ajuda molt els jugadors per començar connectats. A València, després de perdre el partit, quan vam sortir al carrer ens van animar i aquesta situació és molt important per a nosaltres".
Ha afegit que "a la primera part hem tingut un molt bon balanç entre tirs de dos i tres punts. Sabíem que la segona part seria una altra història perquè coneixíem la seva qualitat, la de quatre jugadors que han estat a l'Eurolliga. Es tractava d'agafar el màxim avantatge possible. També estàvem tenint un bon ràtio d'assistències en aquest moment".
La diferència respecte d'altres partits és que "hem sabut com patir en el darrer quart, amb determinació per tirar, amb bon moviment de la bola d'Obasohan i de Steinbergs i de la col·laboració de tots els jugadors que necessitem per ser competitius".
També ha destacat "la determinació de Ferran Bassas, de la qual ningú no té dubte, en els moments complexes. Per això l'hem portat, perquè necessitem gent així". Afegia que "ells a la segona part han fet 9 de 14 en triples. Semblava que no fallarien mai. Algunes estaven ben defensades i d'altres no. Guanyar-los dos cops té mèrit".
Respecte dels vuit minuts de Pierre Oriola en el partit "depèn de la gestió de la rotació. Aquí jugar menys no és un càstig, sinó una cosa normal. Uns dies ho fem d'una manera i els altres, d'una altra".
Sobre la victòria, "ens podem queixar de les coses dolentes que té l'Eurocup, però un partit com el d'avui t'ajuda, des del punt de vista mental i físic. Depèn de com ho afrontis tot. Repeteixo que el públic és el nostre punt fort i l'hem d'aprofitar. I també que els jugadors es deixen l'ànima en cada partit".
Tampoc no ha pogut evitar parlar de Gerard Fernández, però no del seu joc, sinó que "demà torna a l'escola i s'ha de posar a estudiar, perquè estic convençut que en l'últim mes no ho ha fet gaire. Cal seguir la vida normal, conciliar les dues carreres. Ha d'estudiar i estar amb la seva família. Té 17 anys, la seva determinació és clara, però hem de seguir la vida normal estant content que un jugador de Manresa tingui qualitats i determinació".
Respecte dels lesionats, "Dani s'ha allargat, però Brooks i Benítez estan bé. Som optimistes i cal decidir divenderes si podrem comptar amb algun d'ells. No podem prendre riscos".
