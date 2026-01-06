Els Mossos activen un dispositiu policial poc habitual pel partit del Baxi Manresa contra l’Aris de Salònica

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Arxiu particular

Jordi Agut

Alba Díaz

Manresa

Dispositiu policial poc habitual al partit del Baxi Manresa contra l’Aris de Salònica aquest dimarts. Un centenar d’aficionats grecs que acompanyaven l’equip visitant s’han passejat durant tot el dia per la ciutat i s’han congregat a l’exterior del pavelló abans de l’inici del matx (a les 19 hores). En aquell moment, els Mossos d’Esquadra han posat en marxa un dispositiu de seguretat especial amb agents antiavalots coordinant que els seguidors entressin tots junts quan s’anunciaven els equips.

Un cop dins, els aficionats de l’Aris han ocupat la zona superior de la lateral nord, habitualment reservada a les aficions visitants, sense incidents. Alguns seguidors del Baxi que ja hi eren han hagut de desplaçar-se a altres localitats del Nou Congost. Un equip de vuit agents dels Mossos controlen els aficionats en tot moment i s’encarreguen de la seguretat general del pavelló.

L'equip que dirigeix Diego Ocampo s'enfronta avui a un Aris de Salònica molt diferent al de l'anada i que tot i els canvis durant la temporada, es manté molt competitiu tant a l'Eurocup com a la lliga grega.

