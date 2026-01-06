S'activa un dispositiu especial policial pel Baxi Manresa-Aris de Salònica
Dispositiu policial poc habitual al partit del Baxi Manresa contra l’Aris de Salònica aquest dimarts. Un centenar d’aficionats grecs que acompanyaven l’equip visitant s’han passejat durant tot el dia per la ciutat i s’han congregat a l’exterior del pavelló abans de l’inici del matx (a les 19 hores). En aquell moment, els Mossos d’Esquadra han posat en marxa un dispositiu de seguretat especial amb agents antiavalots coordinant que els seguidors entressin tots junts quan s’anunciaven els equips. Més informació