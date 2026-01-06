Bàsquet/BCL
El Trapani, rival de pretemporada del Baxi Manresa, provoca la suspensió del seu partit europeu per falta de jugadors
L'equip sicilià només havia presentat cinc basquetbolistes a la pista del Hapoel Holon, amb gairebé tota la plantilla deixant el club per impagaments
Els aficionats del Baxi Manresa deuen recordar el partit de pretemporada que el club bagenc va jugar a Llavaneres, el setembre passat, contra el Trapani Shark sicilià. El conjunt de Jasmin Repesa, amb Darryl Middleton com a assistent i Gregor Fucka ficat en el seu organigrama va derrotar clarament els bagencs per 75-93 i va mostrar una gran imatge.
Doncs menys de quatre mesos després, el mateix equip acaba de donar una imatge penosa a Europa. Ha assistit al primer partit del play-in de la BCL a Bulgària, contra el Hapoel Holon, amb només cinc jugadors i el partit s'ha acabat als 6 minuts i 57 segons de joc amb 38-5 per falta de jugadors.
Tres d'ells s'han retirat de la pista. N'han quedat dos i un s'ha deixat desqualificar per cinc faltes. Amb un sol jugador no es pot actuar i els col·legiats han posat fi a la farsa. Darrere d'aquesta situació hi ha els impagaments del club des de fa mesos, que ja van provocar la sortida de Repesa i d'alguns jugadors del club. El bosnià Alibegovic, que va ser a l'Eurobasket, va ser un dels que va voler sortir i ho va fer Timmy Allen, jugador que va sonar pel Barça.
Caldrà veure com es resol la situació i si es juga el segon partit de la sèrie a Trapani o la FIBA decideix expulsar el conjunt sicilià. A aquest ja se li havia donat per perdut el partit de la darrera jornada de la lliga italiana a la pista de la Virtus per 20-0 per incompareixença i ja arrossegava una sanció de 8 punts a la competició. L'any passat va ser segon de la fase regular de la lliga italiana, semifinalista del play-off i enguany havia trencat la llarga imbatibilitat a casa de La Laguna Tenerife.
- Una avioneta aterra d'emergència a l'aeròdrom d'Igualada i els seus ocupants no en poden sortir perquè era tancat
- Alerta si has de circular per aquestes carreteres de la Catalunya central durant l'episodi de neu i fred intens
- Responsables de l'aeròdrom d'Igualada-Òdena asseguren que els ocupants de l'avioneta d'emergència 'tenien la porta sense tancar, però va forta
- «Va arribar un moment en què vaig dir: ‘O visc amb el que hi ha, o no tiraré endavant’»
- Un estafador aconsegueix 2.610 euros d'Althaia fent-se passar per un doctor de l'hospital
- Alerta si circules per aquestes carreteres durant l'episodi de neu a la Catalunya central
- Mor a Puigcerdà Josep Barcons, l'històric president de la Damm
- Manresa viu una cavalcada molt lluïda, però amb entrebancs