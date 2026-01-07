Bàsquet
El jugador del Bàsquet Manresa Arnau Llobet es proclama campió estatal infantil amb la selecció catalana masculina
Tres basquetbolistes més del club bagenc, Arnau Cortijo, Raül Puiguelo i Biel Santamaria, es classifiquen cinquens en la categoria cadet
El jugador del Bàsquet Manresa 2015 Arnau Llobet s'ha proclamat aquest dimecres campió d'Espanya per seleccions autonòmiques amb Catalunya després que la seva formació derrotés per un clar 59-37 el País Valencià en la final. En aquest partit, el jugador dels bagencs ha fet dos punts, ha capturat un rebot i ha repartit una assistència.
En aquests campionats de base, que s'han disputat a Saragossa, hi havia tres representants més del club, en el seu cas en la categoria cadet. Són Arnau Cortijo, Raül Puiguelo i Biel Santamaria, que han estat cinquens després de vèncer Galícia en el darrer partit per 77-72. En aquest enfrontament, Cortijo ha fet 6 punts, Santamaria, 4 i Puiguelo ha capturat 4 rebots.
En la competició infantil, Catalunya ha quedat campiona vencent en tots els seus enfrontaments. Va guanyar Castella-la Manxa per 14-64 i Múrcia per 72-22, amb tancament d'acta en els dos casos. Llobet hi va fer 5 i 1 punts, respectivament.
En els quarts de final, Catalunya va derrotar Euskadi per 77-50, amb 7 punts del jugador dels manresans i en les semifinals de dimarts, triomf contra Galícia per 83-45, amb dos punts seus.
Pel que fa als cadets, tot va venir condicionat per la derrota en els quarts de final contra Aragó per 67-73. Abans hi havia hagut triomfs contra Castella i Lleó per 38-84, davant de Navarra per 92-42, amb acta tancada, i contra Balears per 79-56. Ja sense possibilitat de podi, triomf contra Canàries per 96-59 i la mencionada victòria contra el País Valencià.
La representació catalana ha obtingut dos bronzes més a Saragossa amb els equips femenins, sense presència de jugadores de casa nostra. En el cadet, triomf contra Andalusia per 58-68 i, en l'infantil, victòria davant de Castella i Lleó per 68-44 en els partits pel bronze.
A part de la victòria catalana en l'infantil masculí, els altres campions han estat Madrid en el cadet masculí i l'infantil femení i el País Valencià en el cadet femení.
