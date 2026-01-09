Bàsquet/Lliga Endesa
Baxi Manresa-Río Breogán: Benítez i Brooks, dos regals d'aniversari per a Diego Ocampo de cara a dissabte
El tècnic gallec, que divendres ha fet cinquanta anys, recupera dues peces importants, tot i que no estiguin el màxim, contra un visitant molt incòmode
Diego Ocampo assumia amb estoicisme les felicitacions aquest divendres pel seu cinquantè aniversari. Amb sorna gallega deixava anar, en català, "estic deprimit" abans d'afrontar la roda de premsa prèvia al duel de dissabte (21 hores, DAZN i Movistar) contra el Río Breogán. Això sí, tindrà dos regals importants, les tornades d'Hugo Benítez, després de gairebé un mes d'absència, i d'Eli Brooks, que s'ha perdut només dos enfrontaments. Ell mateix ha dit que "no estan ni al 50%, però intentarem comptar amb ells, depenent de com es llevin dissabte de les càrregues de treball".
Tot per aconseguir un triomf que comença a ser imprescindible en una ACB que s'ha comprimit per la part baixa, amb dos triomfs del Burgos que acosten el descens a dos partits. El Breogán, encara amb opcions matemàtiques, però remotes, de Copa, té una victòria més, l'aconseguida contra el Baskonia la setmana passada, i apunta a ser un visitant incòmode. Només cal recordar com va guanyar al Congost la temporada passada, ja amb Luis Casimiro a la banqueta, en un duel que va arribar a dominar de trenta punts.
Ocampo definia el joc dels seus paisans de Lugo, tot i que ell sigui d'Ourense, com el d'"un dels millors atacs de la lliga. Es passen la bola molt bé i això els dona tirar de tres punts en bones posicions i estan tenint molt bon encert. A més, dominen el rebot ofensiu. Tenen qualitat i estan molt ben entrenats per Luis Casimiro. És l’eix principal de l’equip que fa que l’atac funcioni bé i tinguin sis victòries".
Afegia que "m’agrada com juga en atac, com corren, aprofiten les característiques de cada jugador, amb molta intensitat, mouen la pilota i agafen rebots. Competeixen gràcies a aquest estil".
L'equip arriba després d'una bona victòria europea contra l'Aris de la qual extreu "la sensació del principi i fins al final d’unió amb el públic. Ajuda perquè serà un partit de duresa i ritme, que cal seguir i que tenen aquest encert i no ens ensorrarem. Des d’aquesta unió i positivitat ens ajudarà en un partit de tanta exigència".
I disposar de tres dies sense partit, "després de la setmana passada, sembla una lluna de mel a Manresa. Hem pogut descarregar els jugadors i preparar el partit. A tot s’hi adapta un amb bona mentalitat i actitud i en això estem".
Dubtes en els gallecs
Per la seva banda, el Breogán arriba descansat ja que no juga des de dissabte passat, tot i que Luis Casimiro ha explicat en roda de premsa que el base Dominik Mavra ha passat un procés víric i no arribarà en les millors condicions. També l'ha tingut Apic, que es troba millor.
Per al tècnic manxec, sobre el Baxi, "parlem d’un equip que juga amb un ritme alt en atac, amb moltes possessions, que defensa amb activitat i intensitat en línies de passada, amb contacte i sent agressius. Juguen amb energia a casa i intenten córrer. A més, el Nou Congost els dona molt extra i caldrà estar al mateix nivell que ells".
També ha destacat el paper d'un Ferran Bassas "molt motivat, amb ganes de demostrar que està a un bon nivell. Li ha anat molt bé al Manresa per substituir Dani Pérez. Té coneixement del joc, tir exterior i passa molt bé. Han aconseguit tenir un líder que aporta molt"
