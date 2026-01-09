Bàsquet | Lliga U22
El Baxi Manresa tomba l'UCAM Múrcia i manté la seva plaça al grup A de la Lliga U22 (79-72)
L'equip que dirigeix Nacho Juan ha imposat la seva condició de favorit gràcies a prendre bones decisions quan la pilota cremava
El Baxi Manresa ha suat de valent, però finalment ha completat un gran partit per mantenir la seva plaça al grup A de la Lliga U22. Els joves jugadors que dirigeix Nacho Juan han sabut patir quan convenia i fent valdre la seva condició de favorits s'han imposat a l'UCAM Múrcia per 79-72. A més dels manresans, aquesta mateixa tarda també s'ha decidit l’altre dels llocs que faltaven per definir al grup A, que s'ha assegurat el Burgos superant al Coliseum el València.
El duel ha començat amb molta energia per part de tots dos conjunts, però sobretot amb un gran encert des de la llarga distància. Prova d'això és que en els primers deu minuts de duel entre els dos equips havien anotat 10 triples de 15 intents. 5/8 per part dels de Nacho Juan i 5/7 dels murcians. Un ritme que semblava afavorir l'equip de la capital bagenca en els primers compassos, però que els joves jugadors de Marcelino Solana han sabut capgirar, tot i que la distància a l'electrònic no superava mai els 5 punts.
Fins que endurint la defensa i recuperant l'encert exterior, els joves jugadors de l'equip manresà han etzibat un 14-0 de parcial que han maquillat els murcians al final i que ha permès marxar al descans els locals amb 6 punts de marge. Però el Baxi no ha sabut mantenir el nivell als primers minuts de la represa, i amb un 5-15 els visitants han tornat a ajustar el resultat tot i que els locals s'han refet des del perímetre per encarar el darrer quart amb 7 punts d'avantatge.
Els nervis i la pressió s'han deixat veure en els primers compassos dels darrers 10 minuts, amb dubtes a tots dos equips, i una lleugera precipitació en accions ofensives. El Baxi no acabava de matar el partit, però els murcians tampoc semblaven decidits a reduir els 5 punts que continuaven separant tots dos conjunts.
El joc ja no era tan fluït, però aquest registre semblava provar una mica més als manresans que als murcians, que tenien moltes dificultats per trobar camins clars cap a cistella. A poc més d’un minut pel final, els visitants han tingut un triple per comprimir l’electrònic que no ha entrat, i Lucas Sánchez ha competat una jugada de pista a pista que ha sentenciat el duel.
