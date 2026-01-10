Bàsquet/Lliga Endesa
Obasohan condueix el Baxi Manresa a una altra victòria de 'thriller' (104-99)
Els 32 punts del belga fonamenten un triomf vital d'uns manresans que tornen a patir després de dominar el Breogán per 25 punts al segon quart
Repetició de la jugada, però amb extra de suspens. El Baxi Manresa ha tornat a fer una primera part primorosa, però ha patit encara més que contra l'Aris (104-99). Retin Obasohan, autor de la seva millor marca a l'ACB, amb 32 punts, ha sostingut damunt de les seves potents espatlles un sisè triomf a la lliga que els manresans han retingut com si els hi anés la vida. El millor, que l'equip recupera dues peces més que faran falta.
Després d'un inici igualat, i tot i que Sakho ha fet mal amb quatre punts seguits, per un cop, i sense que serveix de precedent, el Baxi ha fet entrar abans el rival en bonus i això li ha permès trobar solucions en tirs lliures. Llavors, amb 16-13, hi ha hagut problemes amb la taula d'anotadors i el ritme, que estava sent bo, s'ha tallat.
Però el ritme de faltes ha seguit. El Baxi ha anat a descansar per primer cop tirant tretze tirs lliures, els dos últims d'Obasohan per deixar un 28-23 parcial.
L'inici del segon període ha estat una pugna entre l'encert ofensiu del jugador belga i la capacitat del gegant Brankovic d'explotar els latifundis existents a la zona local. D'aquesta batalla n'ha sortit guanyat el Baxi perquè Bassas ha donat suport al seu equip amb un triple (37-27).
Obasohan se surt
Aquesta estrebada en el marcador ha donat ànim a l'equip, que en atac ha trobat un triple d'Olinde i després un 3+1 d'un Obasohan omnipresent i en gran forma, autor ja de 19 punts i 21 de valoració en nou minuts en pista, per posar un 48-31 que feia pensar en la primera part contra l'Aris.
El Breogán estava ara molt erràtic, fallant tirs a sota de la cistella que feia uns minuts que no perdonava, i el Baxi havia d'aprofitar l'onada. Un triple d'Ubal i dos tirs més d'Obasohan (ja 21 punts), establien el 53-31. Les faltes indicades, 8-18, eren una altra dada molt favorable als locals, a part de l'encert en els triples, pocs, però ben seleccionats (7 de 13) per portar al 62-38 al descans.
I com aleshores, el descans ha causat un mal efecte en el Baxi perquè ha sortit al tercer quart fora de to i ha permès un parcial de 0-7 per al Breogán. Benítez ha trigat dos minuts a anotar la primera cistella local, però el ritme ja era un altre i calia recuperar el propi. El robatori d'Andric amb cistella tancava un parcial sagnant de 2-14 en poc més de tres minuts i obligava Ocampo, potser tard, a demanar temps mort amb 64-52.
Però tot començava i acabava en Obasohan. Ell ha robat una pilota que ha desvetllat l'equip i ell, amb una penetració, ha tancat una ratxa en què, acompanyat per Bassas i Kao, el Baxi ha clavat un parcial de 8-0 per tornar al 21 de marge (76-55). S'havia aturat el primer cop, però el Breogán ho ha tornat a provar.
Ara, amb més faltes a favor i més tirs lliures, per l'eterna compensació arbitral, els gallecs podien defensar més, tot i que Ubal i Steinbergs han encertat de tres punts, Alonso n'ha deixat només catorze en l'últim descans (82-68).
En aquest hi ha hagut festa perquè un espectador ha anotat un triple de mig camp i s'ha endut 7.000 euros. Però l'arrencada del Breogán, amb cinc punts d'Alonso, no deixava pensar en celebracions i Mavra ha reduït fins a set. A la grada es notava la por perquè faltaven gairebé set minuts.
Aleshores, amb 88-79, Kao ha fet un tap meridianament il·legal que els col·legiats s'han empassat. L'acció ha provocat dues tècniques seguides a Luis Casimiro, que tenia tota la raó, i la seva desqualificació. El Baxi havia de gestionar una diferència al voltant de deu punts i s'ha beneficiat d'un triple que ha tingut Cook per retallar fins a cinc i que ha fallat.
Era el moment de l'expertesa d'un gran Obasohan, que treia faltes penetrant a 1.54, tot i que fallava un tir lliure (96-87). Després, robava una bola que era mig partit però que Benítez perdia a 1.36. Russell ha ficat un triple amenaçant a 1.24 i llavors corrua de tirs lliures per al belga i Alonso (98-92, a 46 segons). A sobre, entre Oriola i Ubal han perdut el servei de fons i Brankovic ho ha aprofitat. A 37 segons, falta a Bassas, qui no perdona (100-94). Brankovic ha esmaixat a 24 segons. No s'acabava mai. Obasohan anotava dos tirs lliures i després rebia la cinquena falta amb 32 punts anotats però encara amb 21 segons en joc (102-96). Per sort, per al croat del Breogán els tirs lliures no són una esmaixada i se n'ha deixat un.
Bassas l'ha estat a punt a perdre primer i després ha fet camp enrere a 14 segons i 102-97. Ha estat a sis segons quan Andric ha errat una cistella feta i Oriola ha tancat el rebot i el partit amb suor freda.
