Bàsquet | Lliga Endesa

El València perd al Roig Arena i ser a la Copa s'encareix

L'Unicaja es converteix en el primer equip a trencar l'imbatibilitat dels taronja al seu feu

El triomf del Bilbao Basket puja encara més el preu per ser entre els vuit millors

Chase Audige ha anotat 20 punts en la victòria dels malaguenys

Chase Audige ha anotat 20 punts en la victòria dels malaguenys / Miguel Ángel Polo/ACB Photo

Marc Llohis

Manresa

La victòria del Baxi Manresa d’aquest dissabte al vespre posa el conjunt de Diego Ocampo a la cua d’un nodrit grup de sis equips que tenen la intenció d’assegurar tan aviat com sigui possible la permanència. El conjunt manresà obre d’aquesta manera un forat de tres triomfs respecte el Recolectas Sant Pablo Burgos que marca el descens, i que demà s’enfrontarà a un Joventut Badalona que pugna per mantenir el seu bitllet per ser a la Copa.

Amb el mateix balanç de victòries i derrotes hi ha també el Hiopos Lleida, que aquest vespre s'ha imposat a la sempre complicada pista de La Laguna Tenerife. Un duel que va acabar 87-94, però on els lleidatans han arribat a perdre de 12 punts durant la primera meitat. Els homes de Gerard Encuentra han estat guiats per un inspiraíssim James Batemon, que ha anotat 21 punts per certificar el triomf.

Amb el mateix nombre de victòries, però amb una derrota menys, hi ha el Casademont Saragossa, que amb un Devin Robinson imperial ha aconseguit sumar un nou triomf per 95-84 davant d’un rival directe com és el Dreamland Gran Canària.

Primera derrota al Roig Arena

En el segon partit de la jornada, l’Unicaja ha aconseguit trencar amb la imbatibilitat del València al seu nou pavelló. Els homes que entrena Ibon Navarro han resistit la trepidant sortida dels taronja, i malgrat arribar a perdre de 10 punts, els malaguenys han capgirat el duel per acabar guanyant per 70-76.

Amb més tranquil·litat va guanyar el Bilbao Basket a Miribilla contra l’UCAM Múrcia. Un triomf per 96-82 que manté viu el somni de ser equip de Copa.

