Bàsquet/Lliga Endesa
El descens torna a estar tres partits per sota del Baxi Manresa
La victòria agònica del Joventut a la pista del Burgos ajuda tot el grup d'equips amb sis triomfs, dels quals es despenja l'Andorra, qui cau contra el Reial Madrid
La victòria del Joventut a la pista del San Pablo Burgos, en un partit inacabable, per 95-98, ha fet un favor al nodrit grup de sis equips que, amb un partit més o un partit menys disputat, per culpa dels ajornats, tenen sis victòries a la Lliga Endesa. El triomf verd-i-negre deixa els castellans, els quals encadenaven dos èxits consecutius, a tres de diferència i permet respirar conjunts com el Baxi Manresa, després de la seva victòria de dissabte contra el Breogán.
El partit del Joventut ha durat gairebé dues hores i mitja després d'una inenarrable actuació de la tripleta arbitral, encapçalada pel veterà Araña, que ha desqualificat els dos tècnics i que ha anat a revisar pràcticament cada jugada en l'últim minut. Finalment, una gran cistella de Cameron Hunt, que ha estat espectacular amb 35 punts i 32 de valoració, ha posat una distància que el Burgos no ha pogut tancar. A part de l'exjugador del Manresa, Ante Tomic, amb 24 punts i encara més valoració, 39, ha estat l'altre pal de paller de la Penya.
Un partit per sobre del Burgos, i dos per sota del grup del Baxi, hi ha un MoraBanc Andorra que ha fet un partidàs contra el líder, el Reial Madrid, però que ha acabat claudicant per 85-90. L'equip de Joan Plaza, impulsat pels 21 punts del seu nou jugador Xavier Castañeda, cedit per l'Unicaja, ha tingut el partit igualat fins que els tirs lliures finals de Llull i Hezonja i algunes errades en atac l'han condemnat. Pels blancs, Tavares ha fet 13 punts i 20 de valoració.
El Baskonia, a prop de la Copa
Per la seva banda, el Kosner Baskonia, proper rival del Baxi, ha gairebé assegurat el seu bitllet per la una Copa que no ha jugat els dos últims anys en derrotar el Girona, un altre dels del grup de sis triomfs, a domicili per 85-96. L'equip vitorià ha dut gairebé sempre la iniciativa, tret d'uns moments del tercer període en què el Girona ha reaccionat, i ha acabat assolint la seva més gran diferència en el marcador.
L'absència de Howard ha estat pal·liada pels seus companys, amb quatre d'ells amb 15 punts o més, destacant els 19 de Clément Frisch. Per al Girona, Livingston n'ha fet setze.
I segueix la seva ratxa triomfal un Barça intractable davant d'un Granada cada cop més enfonsat (108-71) en què debutava Arturo Ruiz a la banqueta. Youssoupha Fall ha estat el màxim anotador del seu equip, amb 15 punts, per 21 del visitant Jassel Pérez.
