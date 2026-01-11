Bàsquet/Lliga Endesa
Diego Ocampo: "Soc optimista perquè l'equip és flexible i s'adapta a cada situació"
L'entrenador del Baxi Manresa reconeix les errades en la segona meitat contra el Breogán però valora molt la victòria, vistes les circumstàncies, i la progressió d'alguns homes
L'entrenador del Baxi Manresa, Diego Ocampo, definia el partit contra el Breogán com "una muntanya d'emocions. Hem sortit molt bé i hem anat entrant en el partit des de la defensa. Quan hem controlat el rebot defensiu, al primer quart ens n'han agafat quatre i al segon, un, hem trencat el partit. El segon quart ha estat sensacional per part de tots els jugadors i això és el que volem aconseguir".
De tota manera, "la sortida del tercer quart ha estat molt dolenta, i això que havíem dit preventivament el que volíem aconseguir. Les males sensacions ja t'entren al cos i, com el cap treballa, no et concentres en el que cal. És el que hem de millorar, reduir l'ansietat i no pensar què pot passar".
De mica en mica "ells s'han anat ficant en el partit i hem deixat de circular bé la pilota, no ens hem adaptat a la seva defensa, que han canviat, i no hem aconseguit tirs fàcils. De les tres o quatre pèrdues de la primera meitat hem passat a 16. Aquesta és una clau, ens hem d'adaptar a la defensa i acceptar que ficaran triples. El rival també juga".
En el final del partit, "per controlar-lo i tenir un bon average, hem jugat malament. Hem de millorar en això i ho farem. En som conscients i cal valorar la victòria. El Breogán és dels equips que millor està jugant, té molt bons jugadors i està molt ben entrenat. Té molt mèrit, però no només pel rival sinó perquè Benítez ha jugat amb una cama, no ha fet ni dos mitjos entrenaments i Brooks encara no està recuperat i està preocupat perquè li fa mal i no li marxa el mal, tot i que pensem que no és res i que ja li anirà marxant".
Ha valorat "la progressió d'Ubal, Obasohan i Kaodirichi, que avui bàsicament ha posat bloquejos i pot fer-ho. El que fan té molt mèrit".
Sobre el fet que en els darrers partits s'ha patit molt després de tenir un gran avantatge, "depèn de quin. En els dos últims sí, a Burgos vam fer-ho bé tres quarts i a Saragossa va ser al revés. Són bones notícies quan trenques el partit i vas guanyant de quinze o vint. Més que això hem de treballar en millorar en la presa de decisions a l'hora de passar la pilota. Ferran Bassas ho pot fer, com millorar la defensa d'un contra un, però és que ha fet només cinc entrenaments perquè hem jugat molts partits. Intento empatitzar amb què sent un jugador que ve d'Alemanya i l'enviem a Polònia a jugar. Tots junts, que estan molt units, estan tirant endavant. Millorem dia a dia".
Després del partit, Obasohan ha declarat que estava content pels 32 punts, però no tant per no haver repartit assistències. Segons Ocampo, "avui en dia es miren molt les estadístiques i l'important és que l'equip guanyi. Amb jugadors com ell, que ha tingut l'humilitat de reconèixer el seu estat i anar millorant, és més fàcil, però si no l'hagués tingut, seria més difícil per a ell i d'altres jugadors".
Sobre el tema dels rols, "està costant molt i moltes nits sense dormir, i sent flexibles i buscant solucions. Tenim rotacions i els rols van canviant depenent dels jugadors. Quan els tens afiançats en una posició, ho has de tornar a canviar i sense poder entrenar. Però això em fa ser optimista perquè veig que l'equip és flexible i s'adapta al que succeeix. A veure si els tenim tots i podem posar cadascú al seu lloc i que sàpiguen què han de fer".
