Bahçesehir-Baxi Manresa: Visita a un dels peixos grossos europeus sense l'obligació de forçar
Els manresans deixen a casa Brooks i Benítez, que dissabte es va veure que encara no estan del tot recuperats, per jugar a la pista del segon classificat
El tècnic principal del Baxi Manresa, Diego Ocampo, no s'atipa de dir sempre que ell va partit a partit i, encara més, entrenament a entrenament, i no mirar més enllà. Però aquesta és una llicència, típica d'entrenador, que no és certa al cent per cent. El calendari dels equips serveix per a moltes coses, com ara regular els esforços i saber en quins partits cal arriscar i en quins no és necessari.
Dissabte, Hugo Benítez i Eli Brooks van tornar de les seves respectives lesions en un duel, contra el Breogán, determinant en la lluita per la permanència a l'ACB. Van fer un gran esforç i es va veure que no estaven recuperats al cent per cent, però en situacions així, tot ajut és vàlid. Aquest dimarts (17 hores, Esport3 i Movistar), no passa el mateix. La visita a la pista del segon classificat en el grup de l'Eurocup, el Bahçesehir, no és decisiva. Els bagencs tindran, a partir de la setmana que ve, tres duels a casa i un a la pista del cuer més assumibles que intentar vèncer ara a Turquia. Per això, i perquè el mateix Ocampo va dir que havien acabat el duel de dissabte tocats, Brooks i Benítez es queden a casa en una decisió més que comprensible.
La resta s'ha traslladat a Istanbul per iniciar una setmana amb dos duels molt complicats a fora, aquest i diumenge a Vitòria, abans de dues setmanes i mitja sense viatges i amb cinc partits seguits al Congost que han de permetre un salt endavant de l'equip. Els otomans venen d'una dura derrota a la lliga contra el Fenerbahçe per 89-58 en una competició en què són tercers i venen de deixar molt encarrilat el segon lloc a Europa, després de vèncer la setmana passada a Ljubljana un Cedevita al qual treuen un partit d'avantatge. Al Manresa ja el van vèncer clarament al Congost per 67-81 i tornar-lo a superar deixaria l'objectiu d'evitar la primera ronda eliminatòria molt a prop, a l'espera de visitar el líder, el Hapoel, la setmana vinent.
Individualitats determinants
Abans d'emprendre el viatge, el tècnic assistent del Baxi Manresa Carlos Flores explicava que "És un rival molt difícil, sobretot a casa seva. Estan en un gran moment de confiança, sobretot a l’Eurocup, tot i que venen d’una derrota contra el Fenerbahçe. És un equip que competeix al nivell dels jugadors que tenen, que és molt alt. Individualment, amb seguretat, és la millor plantilla del grup. Els seus jugadors no necessiten tàctica per anotar".
Per a ell, "Una de les claus del partit serà que nosaltres siguem molt fidels al nostre estil, pressionar tota la pista i no deixar que aquests jugadors com Flynn o Jordan Ford puguin travessar el camp el més ràpidament possible i tenir els seus tirs. I també posar èmfasi en la defensa d’homes com Homesley o Hale, que per si mateixos són capaços de generar punts sense necessitat de tàctica. Si som sòlids en la defensa de l’un contra un, tindrem opcions".
Així, "el més important és que aquests partits, per a nosaltres, són un repte a nivell col·lectiu, a veure com afrontem un duel a aquest nivell per seguir sumant confiança". Des del punt de vista històric, el Baxi ja va visitar la pista del Bahçesehir en la BCL del 2023 i hi va vèncer per 76-77, amb un partidàs de Jerrick Harding que va culminar amb un gran triple a 3,9 segons per al final.