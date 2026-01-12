Bàsquet/Lliga U
El Baxi Manresa sub-22 debutarà a casa contra el Reial Madrid, divendres, en la segona fase de la Lliga U
Els bagencs acabaran aquesta ronda el proper 18 d'abril, també al Congost, davant del Casademont Saragossa
L'equip de Nacho Juan repetirà sis adversaris en el grup A, als quals s'afegeixen el Gran Canària i el Burgos, i cal ser dels sis primers per aspirar a ser a la Final a Sis
El Reial Madrid serà el primer rival del Baxi Manresa en la segona fase de la Lliga U, el proper divendres, a partir de les sis de la tarda. Ho ha donat a conèixer aquest dilluns l'organització. En aquesta ronda, en què al grup A, el dels millors, seguirà havent-hi vuit equips, els quatre primers entraran directament a la Final a Sis del mes de maig i el cinquè i el sisè jugaran un play-in contra els dos primers del grup B, al qual van baixar el València i l'Unicaja.
Serà el segon cop aquest mes que el Reial Madrid visiti el Nou Congost. Ja ho va fer el passat 3 de gener, quan va guanyar per 57-83 en el partit que enviava els manresans a jugar l'eliminatòria contra l'UCAM Múrcia que, finalment, els va fer conservar l'estatus al grup A.
En la resta de la primera volta jugarà, després del debut, dos partits seguits a fora, a la pista del Joventut (23 de gener) i a la del Gran Canària (30 de gener). A partir d'aquí, els horaris ja s'han de determinar. A la quarta jornada rebrà el Barça Atlètic i en les tres últimes rebrà el CB Canàries [Tenerife], jugarà a la pista del Casademont Saragossa i acabarà a casa davant del Burgos Grupo de Santiago.
En la segona volta, el debut serà a casa contra el Gran Canària. Després, i per ordre, a la pista del CB Canàries i a la del Reial Madrid, a casa amb el Joventut, a Burgos i al feu del Barça Atlètic per acabar al Congost contra el Saragossa.
A part del Baxi-Reial Madrid, la primera jornada veurà els següents partits: Barça Atlètic-Joventut (divendres, a les 16 hores), Gran Canària-Canàries (divendres, a les 18.30 hores) i Burgos-Saragossa (divendres, a les 20 hores).
El calendari complet es pot consultar AQUÍ.
