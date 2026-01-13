Bàsquet
El Baxi Manresa reforça el seu joc interior amb la incorporació de Pauly Paulicap
L'interior estatunidenc signa fins a final de temporada i arriba del Promitheas, amb qui disputava la lliga grega i la Basketball Champions League
El Baxi Manresa ha fet oficial aquest migdia la incorporació d'una nova peça per reforçar el joc interior de l'equip. L'escollit ha estat Pauly Paulicap, un interior estatunidenc format als Manhattan Jaspers de l'NCAA i que arriba a Manresa fins a final de temporada provinent del Promitheas grec. Paulicap destaca per la seva capacitat atlètica i intimidadora, destacant per damunt de la resta la seva habilitat per capturar rebots, un dels punts que quedava més orfe a la plantilla actual.
Pauly Paulicap és un jugador estatunidenc de 2,03 metres d'alçada i 28 anys que va néixer a Elmont, a l'estat de Nova York, fa 28 anys. Destaca per ser un interior amb una gran capacitat atlètica que resultarà clau per suplir una de les grans assignatures pendents de la plantilla: el control del rebot. Així i tot, aquesta facilitat per impulsar-se també serà de profit en atac, suposant una amenaça vertical després de situacions de bloqueig directe o de talls a cistella des de costat contrari. En defensa, sumarà uns braços més per intimidar les penetracions i llançaments rivals.
El nou jugador del Baxi Manresa arriba procedent del Promitheas, amb qui disputava la seva quarta temporada a Europa, i que estava competint a la lliga grega i a la Basketball Champions League. A la competició europea, tenia unes mitjanes de 4 punts, 5,3 rebots 1 tap i 7 crèdits de valoració. A la lliga domèstica les seves mitjanes eren de 6,6 punts, 2,3 rebots i 6 crèdits de valoració.
Grècia va ser el tercer país europeu on va jugar, després de debutar al continent amb l'Anorthosis Famagusta xipriota, on va registrar més de 14 punts i més de 12 rebots de mitjana. Una bona actuació que li va servir per fitxar pel Nutribullet Treviso les temporades 23-24 i 24-25. El seu millor curs anotador a Itàlia va ser el segon, convertint de mitjana 9,3 punts i assegurant 7 rebots per partit en gairebé 26 minuts per partit.
- Moren els dos fills d'un matrimoni de Mallorca que va patir un accident a Cercs, a finals d'any
- L'aparell que costa 15 euros i et podria salvar la vida: «Evitarien el 80% dels morts»
- Les cases milionàries en venda a Manresa
- Per què Raphinha ha celebrat la Supercopa d’Espanya amb ulleres de sol?
- A Las Vegas triomfa el ‘bocata’ de calamars
- Descoberta al Parc Natural del Cadí-Moixeró: una nova espècie de planta endèmica
- «No pot haver-hi un procés educatiu normal si l’alumne no sap on dormirà»
- Els Bombers troben un home mort en un domicili de Berga gràcies a l'avís d'una veïna