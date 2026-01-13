Bàsquet | Eurocup
El Baxi Manresa supera en un final dramàtic de telenovel·la el Bahçesehir turc (92-96)
L'equip de Diego Ocampo resisteix l'embranzida final dels locals i es consolida com un dels candidats a passar a la següent fase de l'Eurocup
El Baxi Manresa ha superat per un ajustat 92-96 el Bahçesehir Koleji, en un final amb el dramatisme característic de les famoses telenovel·les rodades a Istambul. Els homes que dirigeix Diego Ocampo han sabut aturar el potencial anotador dels turcs durant més de 30 minuts, i confirmant que l'equip es consolida, han resistit l'embranzida final d'un equip plagat de jugadors estatunidencs que ha estat a punt de capgirar el duel anotant gairebé 40 punts en el darrer període.
Els primers minuts del partit ha estat un continu intercanvi de cops. El Bahçesehir aprofitava la seva superioritat en el joc interior, sobretot mitjançant un poderossíssim Trevion Williams que anotava 6 dels 10 primers punts dels turcs. En canvi, els homes de Diego Ocampo feien valdre la seva experiència en les accions de bloqueig directe per trobar caigudes de les referències interiors, així com pilotes doblades que Reyes utilitzava per erigir-se en el màxim anotador dels bagencs en els primers 10 minuts. Un triple d'Olinde i la resposta de Hale concloïen el període amb un igualat 27-28.
El Baxi començava a trobar la manera d'aturar les individualitats de la selecció estatunidenca de l'equip turc, i gràcies a un molt encertat Álex Reyes des de la llarga distància, els jugadors de l'equip manresà capgiraven l'electrònic fins a assolir un màxim avantatge d'11 punts que forçava un temps mort de Marko Barac. Sense el canoner de Càceres, els d'Ocampo no trobaven com castigar l'entramat defensiu local, però gràcies a una gran intensitat sota el seu cèrcol mantenien un avantatge que rondava sempre els 10 punts.
Reyes, imperial
Gairebé com si es tractés d'un fill pròdig, el retorn de Reyes a pista ha significat una nova injecció moral pels manresans, que sense perdre massa solidesa a la seva cistella aprofitava els forats interiors que deixava la defensa turca, centrada a no deixar ni un mil·límetre al tirador. N'ha estat un clar exemple la darrera jugada de la primera meitat, amb la defensa del Bahçesehir centrada exclusivament en els llançaments exteriors, i fent gala de la seva lectura de joc, Golden ha aprofitat l'avinentesa per convertir un ganxet que situava el 39-52 a l'electrònic.
El primer minut de la represa ha vist amb diferència la pitjor versió de l'equip manresà, que ha regalat dues pilotes que apropaven els turcs. Però Agustín Ubal ha catalitzat l'inici de la reacció del Baxi, que amb un joc molt coral i no permentent més cistelles fàcils a la seva cistella, han capgirat la tendència i han permès als visitants assolir un avantatge de 16 punts després d'un triple d'Olinde (49-65) a 15 minuts del final.
L'única alternativa ofensiva turca era forçar situacions al pal baix per aprofitar els avantatges en els emparellaments, primer amb Cavanaugh contra Reyes i després amb Williams contra Kao. Barac ha aconseguit que els seus homes tinguessin alguna opció per anotar, però la reacció manresana ha estat fulminant, ajustant el sistema per col·lapsar la zona i provocar pèrdues en l'única alternativa ofensiva que funcionava als turcs. I emparats amb aquesta bona tendència defensiva, els d'Ocampo mantenien un bon encert exterior que anava fent créixer el seu avantatge fins als 17 punts abans del darrer quart (55-72).
Toca resistir
El Bahçesehir ha tornat a explotar el seu talent individual a l'inici de l'últim període, i gràcies a cistelles senzilles de Cavanaugh i Williams retallaven el desavantatge fins als 9 punts (70-79) quan faltaven 6 minuts de partit. Però Obasohan també té la capacitat d'assumir responsabilitat individual, i amb llançaments de mitjana distància marca de la casa era l'únic motor ofensiu al Baxi. Fins aleshores el Baxi havia contingut molt bé Malachi Flynn, però l'estatunidenc s'ha despertat quan faltaven quatre minuts, i amb tres triples consecutius, un d'ells amb adicional inclòs, ha deixat el partit en només 2 punts (86-88).
Era el moment d'assumir responsabilitats, i amb la confiança de venir d'un partit estal·lar contra el Breogán, Obasohan ha estat diferencial, tant en atac com defensant individualment a Flynn. L'americà ha convertit un nou triple inversemblant que posava els turcs per davant. Però el belga volia demostrar que a caràcter i talent no el guanya ningú, i des del frontal ha respòs amb un nou llaçament des de la llarga distància que donava l'avantatge de nou al Baxi, que ha sabut resistir la darrera embestida turca sumant des del 4,60.
