Bàsquet | Eurocup
Diego Ocampo: "Estic molt orgullós de com hem tancat el partit"
El tècnic gallec del Baxi Manresa ha valorat molt positivament l'ofici i compostura que han mantingut els seus homes per resistir l'embranzida del Bahçesehir
En la roda de premsa posterior al partit que ha enfrontat el Baxi Manresa amb el Bahçesehir Koleji que s'han endut els bagencs per un ajustat 92-96. El tècnic gallec ha volgut reconèixer la manera com els seus homes han sabut segellar l'enfrontament: "Estic molt orgullós dels meus jugadors perquè estan treballant realment de valent, i sobretot de la manera com hem aconseguit tancar el partit" explicava el tècnic a la sala de premsa del Sinan Erdem d'Istambul.
Fent referència al partit, Ocampo ha valorat molt positivament l'impacte de tots els homes que han participat del duel. "Hem sortit molt bé, amb molt nivell de tots els jugadors de la rotació, incloent-hi els joves" comentava l'entrenador, que destacava també el joc coral del seu equip: "Hem mogut molt bé la pilota, hem llançat molt bé, però sobretot hem jugat com un equip, en atac i també en defensa".
En aquest darrer apartat, el tècnic gallec ha volgut subratllar la feina feta pels seus jugadors, sobretot assumint responsabilitats individuals. "Es nota que hem millorat en la defensa d'u contra u, perquè tenen jugadors amb molt de talent individual molt difícils d'aturar" i el cert és que durant més de 30 minuts han sabut adaptar-se per minimitzar el seu impacte.
Quant a l'embranzida final, Ocampo gairebé s'ha rendit a la capacitat anotadora dels jugadors de l'equip turc, que "han anotat cinc triples en els últims cinc minuts, han estat llançaments espectaculars i molt difícils". Però a l'entrenador gallec li agrada fixar-se en allò que pot controlar, i fidel a aquesta manera de ser, ha destacat que "en aquell moment ens hem mantingut tranquils, hem continuat movent la pilota i hem sabut tirar bons llançaments i defensar les dues darreres situacions" per acabar guanyant el partit.
