El Baxi Manresa explora "solucions o acords" per trobar una sortida a Grant Golden

Diego Ocampo va explicar en declaracions després del partit a El Ganxo que el club "vol tornar a tenir dos estrangers a la plantilla"

El tècnic gallec va revelar que l'acord amb Pauly Paulicap es va oficialitzar dimarts ja que es tancava el termini d'inscripció a l'Eurocup

Golden va anotar 9 punts i va capturar 4 rebots en 13 minuts contra el Bahçesehir

Marc Llohis

Manresa

El Baxi Manresa va fer oficial ahir dimarts que incorporava Pauly Paulicap, una nova peça per reforçar la fortalesa interior de la plantilla. Se sumava a l'equip un jugador amb llicència d'estranger no comunitari, que, per tant, superava la quota màxima que permet inscriure per a cada partit la normativa ACB. Per aquest motiu, i com va revelar ahir Diego Ocampo, després de la meritòria victòria del seu conjunt davant el Bahçesehir en declaracions a El Ganxo, des del club "s'està buscant una solució per arribar a un acord amb Grant Golden per tornar a tenir dos estrangers a la plantilla".

No és la primera vegada aquesta temporada que des de la direcció esportiva s'ha d'arribar a un consens amb algun dels jugadors de la plantilla, ja que durant el mes de desembre ja es va haver de prescindir d'Alfonso Plummer per fer lloc a Eli Brooks. No és l'única opció que tindria la direcció esportiva i el cos tècnic, perquè si bé és cert que l'annex A de les Normes internes de l'ACB per la temporada 2025/26 estableix un nombre màxim de dos jugadors amb llicència d'estranger no comunitari (EXT), a l'Eurocup no existeix aquest límit.

Per tant, si així es cregués convenient, es podria arribar a comptar amb Eli Brooks, Pauly Paulicap i Grant Golden per disputar la competició europea, i en tot cas descartar-ne una cada vegada que es disputés un partit a la Lliga Endesa. Sembla clar, però, que la predisposició del club és posar-se d'acord amb l'interior de Virgínia per trobar-li una sortida, tot i que com explicava el mateix Ocampo a El Ganxo "la incorporació l'havíem de fer ja, l'hem inscrit en temps rècord i ja veurem com ho solucionem. Volem arribar a un acord, però si no ho fem seguirà amb nosaltres fins que arribem a un acord".

Compte enrere a l'Eurocup

El fitxatge va ser una sorpresa gairebé per a tothom. De fet, a diferència del que va passar amb el substitut d'Alfonso Plummer, no hi va haver cap filtració que pressuposés un interès dels manresans cap a Paulicap. La raó d'aquesta celeritat per trobar un jugador amb aquest perfil i assegurar-se que tant ell com el seu exequip estaven disposats a deixar-lo sortir ha estat "el tancament del termini de l'Eurocup per inscriure jugadors" explicava Ocampo.

Quant a les claus per prendre la decisió d'incorporar Paulicap tot i l'acumulació de llicències estrangeres, Ocampo va explicar que "estàvem buscant millorar el nivell físic del nostre equip, i sobretot la capacitat rebotadora". El més important per haver tancat aquest fitxatge ha estat no només la predisposició del jugador nascut a Elmond, Nova York, sinó "que el seu equip el deixava sortir i hem corregut tot el que hem pogut perquè volíem incorporar algú que pogués participar tant a la Lliga ACB com a l'Eurocup".

Un altre element clau per sumar a l'equip una nova peça a l'equip ha estat precisament per descarregar de minuts alguns dels jugadors de la plantilla molt exigits: "Les raons per les quals hem fet aquest moviment és per totes aquelles necessitats que ens suposa jugar aquestes dues competicions" sentenciava Ocampo. Caldrà doncs restar a l'espera per saber com es resol el futur del pivot de Virgínia, si és en forma de rescissió de contracte o mitjançant una sessió a algun altre equip interessat a comptar amb els seus serveis.

