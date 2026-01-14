Bàsquet
El Baxi Manresa explora "solucions o acords" per trobar una sortida a Grant Golden
Diego Ocampo va explicar en declaracions després del partit a El Ganxo que el club "vol tornar a tenir dos estrangers a la plantilla"
El tècnic gallec va revelar que l'acord amb Pauly Paulicap es va oficialitzar dimarts ja que es tancava el termini d'inscripció a l'Eurocup
El Baxi Manresa va fer oficial ahir dimarts que incorporava Pauly Paulicap, una nova peça per reforçar la fortalesa interior de la plantilla. Se sumava a l'equip un jugador amb llicència d'estranger no comunitari, que, per tant, superava la quota màxima que permet inscriure per a cada partit la normativa ACB. Per aquest motiu, i com va revelar ahir Diego Ocampo, després de la meritòria victòria del seu conjunt davant el Bahçesehir en declaracions a El Ganxo, des del club "s'està buscant una solució per arribar a un acord amb Grant Golden per tornar a tenir dos estrangers a la plantilla".
No és la primera vegada aquesta temporada que des de la direcció esportiva s'ha d'arribar a un consens amb algun dels jugadors de la plantilla, ja que durant el mes de desembre ja es va haver de prescindir d'Alfonso Plummer per fer lloc a Eli Brooks. No és l'única opció que tindria la direcció esportiva i el cos tècnic, perquè si bé és cert que l'annex A de les Normes internes de l'ACB per la temporada 2025/26 estableix un nombre màxim de dos jugadors amb llicència d'estranger no comunitari (EXT), a l'Eurocup no existeix aquest límit.
Per tant, si així es cregués convenient, es podria arribar a comptar amb Eli Brooks, Pauly Paulicap i Grant Golden per disputar la competició europea, i en tot cas descartar-ne una cada vegada que es disputés un partit a la Lliga Endesa. Sembla clar, però, que la predisposició del club és posar-se d'acord amb l'interior de Virgínia per trobar-li una sortida, tot i que com explicava el mateix Ocampo a El Ganxo "la incorporació l'havíem de fer ja, l'hem inscrit en temps rècord i ja veurem com ho solucionem. Volem arribar a un acord, però si no ho fem seguirà amb nosaltres fins que arribem a un acord".
Compte enrere a l'Eurocup
El fitxatge va ser una sorpresa gairebé per a tothom. De fet, a diferència del que va passar amb el substitut d'Alfonso Plummer, no hi va haver cap filtració que pressuposés un interès dels manresans cap a Paulicap. La raó d'aquesta celeritat per trobar un jugador amb aquest perfil i assegurar-se que tant ell com el seu exequip estaven disposats a deixar-lo sortir ha estat "el tancament del termini de l'Eurocup per inscriure jugadors" explicava Ocampo.
Quant a les claus per prendre la decisió d'incorporar Paulicap tot i l'acumulació de llicències estrangeres, Ocampo va explicar que "estàvem buscant millorar el nivell físic del nostre equip, i sobretot la capacitat rebotadora". El més important per haver tancat aquest fitxatge ha estat no només la predisposició del jugador nascut a Elmond, Nova York, sinó "que el seu equip el deixava sortir i hem corregut tot el que hem pogut perquè volíem incorporar algú que pogués participar tant a la Lliga ACB com a l'Eurocup".
Un altre element clau per sumar a l'equip una nova peça a l'equip ha estat precisament per descarregar de minuts alguns dels jugadors de la plantilla molt exigits: "Les raons per les quals hem fet aquest moviment és per totes aquelles necessitats que ens suposa jugar aquestes dues competicions" sentenciava Ocampo. Caldrà doncs restar a l'espera per saber com es resol el futur del pivot de Virgínia, si és en forma de rescissió de contracte o mitjançant una sessió a algun altre equip interessat a comptar amb els seus serveis.
