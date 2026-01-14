Bàsquet Manresa
Grant Golden podria fitxar pel Promitheas grec, l'exequip de Pauly Paulicap
El mitjà especialitzat en traspassos, Sportando, apunta que el pivot de Virgínia seria l'escollit per Curro Segura per cobrir la baixa del nou jugador del Baxi Manresa
El mitjà especialitzat en el mercat de traspassos del món del bàsquet, Sportando, apunta que el Promitheas grec seria el destí que ha convençut Grant Golden per certificar la seva sortida del Baxi Manresa. Diego Ocampo explicava ahir a El Ganxo, després del partit contra el Bahçesehir, que estaven intentant arribar a un acord amb el jugador per "tornar a tenir dues fitxes de jugador estranger a la plantilla".
Aquest mateix migdia, Sportando ha compartit que l'exjugador de l'AEK d'Atenens podria tornar a la lliga grega vestint la samarreta del Promitheas. Una jugada que també encaixaria a l'equip que dirigeix l'andalús Curro Segura , que veuria el pivot de Virgínia com un bon relleu a la sortida de Pauly Paulicup amb direcció a la capital del Bages.
Es tractaria, doncs, del que des del mateix mitjà qualifiquen "d'intercanvi informal entre els dos clubs". Una solució que tenint en compte les paraules d'Ocampo després del partit, s'adequaria amb les pretensions del Bàsquet Manresa que passaria a comptar només amb Eli Brooks i l'esmentat Pauly Paulicap com a llicències EXT.
