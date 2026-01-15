Bàsquet/Lliga Endesa
El Baxi Manresa anuncia la sortida de l'equip de Grant Golden
El jugador estatunidenc deixa l'equip després del fitxatge de dimarts de Pauly Paulicap, que provocava que hi hagués tres fitxes d'extracomunitari a la plantilla
El Baxi Manresaacaba d'anunciar aquest dijous al matí la sortida de l'equip del pivot estatunidenc Grant Golden. Segons la nota, ha estat una desvinculació acordada per les dues bandes i l'entitat agraeix els esforços al jugador i li desitja molta sort. És el final esperat després que el club contractés dimarts un altre jugador interior, Pauly Paulicap, i l'entrenador, Diego Ocampo, manifestés, després de vèncer el mateix dia a la pista del Bahçesehir, que es buscaria una solució per no tenir tres fitxes d'estranger ocupades.
Golden va arribar l'estiu procedent de l'AEK d'Atenes, on havia fet una bona temporada, sobretot a la BCL, en què havia disputat la final four amb bons partits contra l'Unicaja i el Tenerife. Es veia com una mena de base interior, un generador de joc gràcies a la seva capacitat amb la passada. A l'hora de la veritat, però, ha tingut grans problemes per adaptar-se a l'estil de joc del Baxi, segurament massa ràpid per a ell, i ha mostrat un gran dèficit en el rebot, la qual cosa li ha fet perdre protagonisme en favor de Pierre Oriola.
Ocampo ja va manifestar que el fitxatge de Paulicap estava destinat a solucionar aquestes dificultats físiques a sota la cistella i que s'havia fet ara perquè s'acabava el termini per fer contractacions a Europa. Golden hauria pogut seguir i jugar l'Eurocup, on no hi ha limitació d'estrangers, però a la lliga hauria estat més complicat sempre que Paulicap i l'altre estranger de l'equip, Eli Brooks, estiguessin sans.
Golden deixa l'equip amb unes mitjanes de 7,1 punts, 3,6 rebots i 6,7 de valoració a la lliga i més altes, de 8,6 punts, 4 rebots i 11,4 de valoració a Europa.
El portal especialitzat en fitxatges Sportando també va anunciar dimecres que la propera destinació de Golden, qui també ha tingut preocupacions familiars i personals els darrers mesos, serà el Promitheas, precisament l'equip del qual prové Paulicap. El club grec, però, encara no s'ha manifestat al respecte.
Amb aquests canvis, el Baxi recupera la formació interior de cinc homes, amb Paulicap unint-se als dos cincs de l'equip, Pierre Oriola, qui també és un fitxatge que es va fer un cop iniciada la temporada, i Kaodirichi Akobundu-Ehiogu, i els dos quatres, Marcis Steinbergs i Louis Olinde.
