El filial del Baxi enceta contra el Madrid la segona fase per ser a la Final a Sis

Els joves jugadors que entrena Nacho Juan debutaran divendres al Nou Congost contra el Reial Madrid a les 18.00 h.

Els joves jugadors del Baxi celebrant la permanència al Grup A

Els joves jugadors del Baxi celebrant la permanència al Grup A / Joaquim Alberch/ACB Photo

Marc Llohis

Manresa

El filial del Baxi Manresa encetarà la segona fase de la Lliga U22 aquest divendres a la tarda (18.00 h.) rebent el Reial Madrid al Nou Congost. Curiosament, serà el mateix partit que ja va cloure la primera fase de competició. Un duel que els manresans semblaven tenir controlat al descans, però que no van saber trencar, i a la segona meitat on els va sortir res. La derrota va significar que l’equip manresà hagués de vèncer l’UCAM Múrcia al Congost en una de les eliminatòries a partit únic per mantenir la plaça al Grup A.

Des d’avui, i a diferència del que havia succeït fins ara, els jugadors que entrena Nacho Juan lluitaran per ser a la preuada Final a Sis. Una eliminatòria que definirà el millor equip filial dels conjunts de la Lliga Endesa i que es disputarà el proper mes de maig. A aquesta fase, hi accediran de manera directa els quatre primers classificats del Grup A, en el qual es troben els manresans, mentre que el cinquè i sisè classificats hauran de jugar una nova eliminatòria a partit únic contra els dos primers del Grup B per definir les dues darreres places.

Serà important veure si els jugadors que entrena Nacho Juan arrosseguen les bones sensacions del partit per la permanència que van jugar fa tot just una setmana. Perquè el Baxi ha demostrat en els dos partits que ha jugat contra els blancs que l’energia i l’encert que els caracteritzen fan molt mal a l’equip madridista.

