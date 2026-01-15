Bàsquet
Així juga Pauly Paulicap, el nou fitxatge del Baxi Manresa
El director esportiu de l'equip, Biel Colominas, creu que "encaixarà molt bé amb el perfil de jugadors que ja tenim i amb l'energia que agrada al Nou Congost"
Per altra banda, el periodista grec Thanos Tsibos avisa que el nou pivot "no s'adapta massa bé al joc tàctic, i opina que el seu rol hauria de ser de jugador de rotació"
La incorporació de Pauly Paulicap, sumada a la sortida feta pública aquest mateix migdia de Grant Golden, suposa el compromís del Baxi Manresa a ratificar que les transicions ràpides i jugar al màxim de possessions possibles continuarà al seu ADN. El director esportiu, Biel Colominas, justifica la decisió apuntant que "Paulicap encaixarà molt bé amb el perfil de jugadors que ja tenim, sobretot a la línia exterior", i està convençut que connectarà també amb l'afició: "És pur sacrifici, no deixarà cap pilota per lluitar i correrà cada contraatac com si fos l'últim".
Des de Grècia, el periodista del portal web Sports DNA, Thanos Tsibos, avisa que el nou pivot "pot ser útil per alguns minuts, però no s'adapta massa bé al joc tàctic". De fet, es mostra "una mica sorprès" que el Baxi s'hagi fixat en ell per incorporar-lo durant la temporada: "El Manresa és un equip amb més nivell que el seu estatus actual". Així i tot, les valoracions de Colominas i Tsibos ajuden a entendre les raons que impulsen el club a fer el traspàs.
Millorar la plantilla
Sembla clar que Pauly Paulicap no serà un fitxatge que transformi la manera de jugar de l'equip, com podia fer-ho Golden, sinó que es tracta d'una incorporació per suplir defectes claus a la plantilla actual: la intimidació en defensa i la capacitat per capturar rebots. Dos aspectes que poden sobtar quan es coneix que tot just mesura dos metres i tres centímetres, però que són suficients per donar a l'equip la possibilitat de jugar amb duresa, i sobretot molt de ritme sense això el penalitzi.
En defensa, Colominas destaca per damunt de tot la capacitat de sacrifici de Paulicap, però si una cosa el fa diferent de la resta de cincs és precisament la seva mobilitat: "Ens permetrà defensar les situacions de bloqueig i continuació millor de com ho podíem fer ara". I si amb això no n'hi hagués prou, el nou pivot se sumarà a Kao per aterrir els atacs rivals que intentin anotar a la pintura. Una capacitat que és molt més important del que pot semblar, ja que com apunta Colominas: "Això ens permet pressionar encara més en el perímetre, ser més agressius, sabent que a prop de la cistella tenim algú que ens podrà protegir les esquenes".
Una opinió que coincideix amb el punt de vista de Tsibos, que reconeix que "en defensa té la capacitat de fer dos contra uns en situacions de bloqueig directe i aturar l'atacant" gràcies a la seva bona mobilitat horitzontal. Però com qualsevol jugador, té defectes, "a vegades es perd quan ha de recuperar el seu home o es troba fora de posició, i els entrenadors li han de dir exactament què fer molts cops perquè ho entengui". Un fet que pot generar desavantatges que requeriran una bona feina conjunta per tancar amb pany i forrellat la pintura i impedir així les cistelles fàcils.
Així i tot, la principal virtut del pivot nascut a Elmond és el seu olfacte rebotador. "No només lluita cada pilota, sinó que és molt bo llegint cap on sortirà rebotada, tant sota la seva cistella com en atac" diu Colominas. Una capacitat que es fa evident una vegada s'observen algunes de les seves jugades a la lliga grega o italiana, on excel·lia en aquests aspectes que ara mateix són cabdals per no permetre segones oportunitats, i sobretot per pujar un punt més el ritme trepidant de joc que tants bons resultats ha donat al club les darreres temporades, que s'està instaurant també als equips de formació de l'entitat.
Amenaça vertical
En atac és on Paulicap es pot trobar amb més factors limitants. El periodista d'Sports DNA creu que "la seva intel·ligència basquetbolística (el que es coneix com a IQ) és millorable". Tsibos recorda que "quan va signar pel Promitheas aquest estiu hi havia molta expectació", però que precisament aquesta manca d'adaptació tàctica el va perjudicar, "va començar la temporada sota les ordres de Georgios Limniatis, un entrenador molt tàctic, i les seves dificultats per entendre la proposta van causar que aviat es plantegessin la seva sortida. El Promitheas va cessar Limniatis, per això s'ha quedat en plantilla més temps, però tampoc el nou entrenador (Curro Segura) semblava encantat amb ell".
Una cronologia dels fets que quadra que el Promitheas estigués disposat a permetre la sortida del pivot estatunidenc i que pogués ser inscrit a la Lliga Endesa i l'Eurocup en temps rècord. En l'aspecte ofensiu, Colominas està convençut que el perfil atlètic de Paulicap encaixa de meravella amb els jugadors que ara mateix formen la línia exterior de l'equip de Diego Ocampo: "És molt ràpid en el bloqueig i continuació, tant rebent per anar cap a cistella com jugant per sobre de la cistella". Serà, doncs, una nova amenaça vertical que rellevarà Kao quan el nigerià sigui a la banqueta, i que segur que generarà més d'una acció espectacular a cada partit.
Lligat precisament a això, el director esportiu del Baxi creu que el caràcter lluitador del nou pivot el farà connectar amb molta facilitat amb l'afició del Nou Congost: "És pura energia, sacrifici... un d'aquells jugadors que no deixarà cap pilota per lluitar i que correrà cada contraatac com si fos l'últim". En definitiva, una peça que "cobreix aquelles necessitats que volíem millorar, i estem convençuts que ens fa ser un millor equip" conclou Colominas.
