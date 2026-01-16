Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Agressió a NavàsPantansJo Jet i Maria RibotMenjador compartitPlans cap de setmanaBarçaBaxi Manresa
instagramlinkedin

Bàsquet | Lliga U22

El Baxi fa un pèl curt davant d'un Reial Madrid molt físic i talentós (65-99)

Els joves jugadors que entrena Nacho Juan han acusat les baixes de Max Gaspà i Gerard Fernández, que diumenge viatjaran a Vitòria amb el primer equip

Lucas Sñanchez llançant davant d'Ömer Kutluay

Lucas Sñanchez llançant davant d'Ömer Kutluay / Joaquim Alberch/ACB Photo

Marc Llohis

Manresa

El Baxi Manresa ha encetat la segona fase de la Lliga U22 encaixant una contundent derrota (65-99) davant d'un Reial Madrid que ha fet prevaldre la seva superioritat física per sumar el primer triomf rumb a la Final a Sis. Els blancs ja van demostrar a la primera fase que són un dels equips a batre. A diferència del primer duel entre els dos equips al Congost, els manresans no han marxat al descans amb avantatge, però han sabut mostrar una millor versió a la segona meitat.

Els joves jugadors que dirigeix Nacho Juan han jugat de tu a tu al Madrid en els primers minuts. Gràcies a un bon percentatge en el llançament, però sobretot a un entonat Bruno Jekabsons que ha anotat 7 punts en poc més de tres minuts, l'equip manresà aguantava el pols als blancs. Però a mesura que passaven els minuts les rotacions anaven perdent una mica de to físic, i només un decidit Lucas Sánchez ha aconseguit trobar forats a l'entramat defensiu madridista.

Però al descans els blancs ja dominaven per 16 punts, i després dels primers minuts de la represa el duel estava gairebé sentenciat. L'equip manresà continuava sense trobar camins a cistella amb aquella facilitat que ho havia fet al primer període, i el físic d'Ousmane Diarra sumat al talent de Fabian Kayser o Hugo Alonso situaven el desavantatge a uns ja insalvables 28 punts definitius.

Tot i la contundent derrota en aquesta primera jornada de la segona fase de la competició, el Baxi Manresa tot just comença el seu camí cap a la Final a Sis del mes de maig que ha de definir el millor equip base de l'ACB. Els quatre primers classificats del Grup A hi aniran de manera directa, mentre que els dos conjunts que ocupin la cinquena i la sisena posició hauran de passar per una eliminatòria a partit únic per acabar de definir els llocs que ocuparan en aquest torneig del KO.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una passatgera de l’avió de Turkish Airlines aterrat al Prat va alertar d’un missatge: «Explotarà una bomba a les 9.30»
  2. Pluja de connexions al primer Vermut per a solters del Bages: 66 'matchs' i un èxit d'assistència
  3. Un mosso d'esquadra salva un nen de morir ennuegat en un restaurant a Solsona
  4. Primera imatge de Rosalía com a 'stripper' a la tercera temporada d'Euphoria
  5. El conductor que va xocar contra la família que va perdre dos fills a Cercs va sortir-se del seu carril
  6. Troben en estat menys greu un home que havia perdut el coneixement a Sant Joan de Vilatorrada
  7. Catorze províncies en alerta per fred, nevades i fort onatge, segons l'AEMET
  8. Intenta pujar a un avió a Tenerife amb la seva dona morta en cadira de rodes

Samantha Vallejo-Nágera abandona MasterChef, i aquesta influencer és la seva substituta

Samantha Vallejo-Nágera abandona MasterChef, i aquesta influencer és la seva substituta

El Baxi fa un pèl curt davant d'un Reial Madrid molt físic i talentós (65-99)

El Baxi fa un pèl curt davant d'un Reial Madrid molt físic i talentós (65-99)

David Jiménez, advocat expert en herències, adverteix: “Quan tu li entregues els teus béns a un fill has perdut el control”

David Jiménez, advocat expert en herències, adverteix: “Quan tu li entregues els teus béns a un fill has perdut el control”

Von der Leyen reivindica l’acord amb Mercosur com un "èxit": "Tothom hi surt guanyant"

Von der Leyen reivindica l’acord amb Mercosur com un "èxit": "Tothom hi surt guanyant"

"Correu, que vola": el minipis de TikTok tan petit com un saló i tan car com si fos un àtic de luxe que resumeix la precarietat immobiliària

"Correu, que vola": el minipis de TikTok tan petit com un saló i tan car com si fos un àtic de luxe que resumeix la precarietat immobiliària

Necrològiques del 17 de gener del 2026

Necrològiques del 17 de gener del 2026

L'ajut de Laia Sanz salva la segona posició de Roma i Haro al Dakar

L'ajut de Laia Sanz salva la segona posició de Roma i Haro al Dakar

Manresa acull una sessió informativa sobre la redacció de Plans Especials d’Usos i Activitats

Manresa acull una sessió informativa sobre la redacció de Plans Especials d’Usos i Activitats
Tracking Pixel Contents