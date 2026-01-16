Bàsquet | Lliga U22
El Baxi fa un pèl curt davant d'un Reial Madrid molt físic i talentós (65-99)
Els joves jugadors que entrena Nacho Juan han acusat les baixes de Max Gaspà i Gerard Fernández, que diumenge viatjaran a Vitòria amb el primer equip
El Baxi Manresa ha encetat la segona fase de la Lliga U22 encaixant una contundent derrota (65-99) davant d'un Reial Madrid que ha fet prevaldre la seva superioritat física per sumar el primer triomf rumb a la Final a Sis. Els blancs ja van demostrar a la primera fase que són un dels equips a batre. A diferència del primer duel entre els dos equips al Congost, els manresans no han marxat al descans amb avantatge, però han sabut mostrar una millor versió a la segona meitat.
Els joves jugadors que dirigeix Nacho Juan han jugat de tu a tu al Madrid en els primers minuts. Gràcies a un bon percentatge en el llançament, però sobretot a un entonat Bruno Jekabsons que ha anotat 7 punts en poc més de tres minuts, l'equip manresà aguantava el pols als blancs. Però a mesura que passaven els minuts les rotacions anaven perdent una mica de to físic, i només un decidit Lucas Sánchez ha aconseguit trobar forats a l'entramat defensiu madridista.
Però al descans els blancs ja dominaven per 16 punts, i després dels primers minuts de la represa el duel estava gairebé sentenciat. L'equip manresà continuava sense trobar camins a cistella amb aquella facilitat que ho havia fet al primer període, i el físic d'Ousmane Diarra sumat al talent de Fabian Kayser o Hugo Alonso situaven el desavantatge a uns ja insalvables 28 punts definitius.
Tot i la contundent derrota en aquesta primera jornada de la segona fase de la competició, el Baxi Manresa tot just comença el seu camí cap a la Final a Sis del mes de maig que ha de definir el millor equip base de l'ACB. Els quatre primers classificats del Grup A hi aniran de manera directa, mentre que els dos conjunts que ocupin la cinquena i la sisena posició hauran de passar per una eliminatòria a partit únic per acabar de definir els llocs que ocuparan en aquest torneig del KO.
