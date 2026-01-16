Bàsquet/Lliga Endesa
Diego Ocampo, entrenador del Baxi Manresa: "Paulicap s'ha de centrar en dues o tres coses per ajudar-nos"
El tècnic confirma que el club ha portat un especialista i creu que la clau serà com es complementi amb les virtuts d'Oriola i de Kao
L'exentrenador del jugador al Promitheas, Giorgos Limniatis, es mostra estranyat del canvi per Golden, a qui considera millor jugador però no l'adequat per a l'estil dels bagencs
El nou jugador del Baxi Manresa Pauly Paulicap ja s'entrena amb els seus companys i serà la novetat de cara al partit de diumenge, a les cinc de la tarda, a la pista del Kosner Baskonia. En la sessió d'aquest divendres assajava, sobretot, bloquejos i continuacions amb Retin Obasohan, que finalitzava amb tirs de mitjana distància. En la compareixença posterior, el seu entrenador, Diego Ocampo, explicava d'ell que "estem mostrant-li el més ràpidament possible com volem jugar. Però ens ha d’ajudar en la defensa i el rebot".
En aquest sentit, afegia que "està una excel·lent forma física i a veure com s’adapta. Nosaltres juguem d’una manera molt característica. Corre bé i s’ha de centrar en dues o tres coses, no dir-n’hi gaires perquè no tingui excessiva informació. Que se centri en ajudar-nos en allò que fa bé i per això l’hem portat".
Tot i ser un jugador atlètic, com Akobundu-Ehiogu, "És un jugador més fort. Kao salta molt i si saltes molt no pots pesar tant. Paul [el nom com ja és conegut a l'equip Paulicap] és molt explosiu. Agafa més rebots i Kao salta més. És un altre tipus de to atlètic. La clau, però, és que entre els tres [juntament amb Oriola] es complementin bé".
En aquest sentit, "ja veurem si pot jugar amb un altre pivot. Amb Pierre és més fàcil, però primer ’ha de fixar en dues coses i fer-les bé. Si obrim massa el ventall, serà complicat, i necessitem que rendeixi ja i ajudi".
Referències de l'exentrenador
En una línia semblant es manifestava el seu entrenador de principi de temporada al Promitheas, Giorgos Limniatis. El tècnic ha explicat, a Regió7, que "a l'estiu vam tenir la possibilitat de fitxar Kao o a ell, i ens vam decidir per Paulicap". Explica que "pot posar bons bloquejos i va bé al rebot, però no pot assimilar accions gaire complexes".
De fet, Limniatis no guarda gaires bons records del seu pas pel Promitheas, del qual va ser destituït en el tram inicial del curs, i s'estranya "el canvi de Paulicap per Golden, ja que aquest és millor jugador, tot i que entenc que no per a ritmes ràpids". Ahir es va confirmar, per cert, que el virginià jugarà al Chalon francès fins a final de curs.
Limniatis també avisa que "a principi de temporada, Paulicap va tenir unes quantes lesions musculars, no importants, però que no el van ajudar a mantenir un ritme constant".
