Bàsquet | Baxi Manresa
Pauly Paulicap, el pivot que domina l'art dels fogons
La nova incorporació en el joc interior del Baxi Manresa no només brilla damunt del parquet, sinó que té una habilitat gastronòmica que fa llepar els dits
El fitxatge de Pauly Paulicap donarà al Baxi Manresa un bri d'aire fresc en aquelles accions defensives que eren un apartat clar de millora: el rebot. Així i tot, Paulicap no només destaca per la seva capacitat de brillar damunt del parquet i omplir les recopilacions de jugades destacades amb accions espectaculars, sinó que té una habilitat que explota sense sortir de casa, el domini de l'art del fogons.
Els seguidors més fidels de l'actualitat de l'equip manresà és probable que ja hagin visitat el perfil a Instagram de la nova incorporació (pauly33_). Un compte on més enllà de publicar algunes de les seves jugades amb més impacte al seu pas pel Promitheas Patras grec o el Nutribullets Treviso italià, també dona una pista de la seva afició per cuinar plats que fan molt bona pinta.
En aquest perfil principal amb gairebé 7.000 seguidors se'n poden veure tres que el mateix basquetbolista estatunidenc ha destacat perquè siguin les primeres a sortir. Unes tallarines fetes des de zero, complementades amb una salsa de tomàquet molt aromatitzada i coronat amb un pit de pollastre, uns nigiris d'arròs cruixent amb tàrtar de salmó i un plat de gyozas a l'estil japonès, també fetes des de zero, amb un farcit de carn de porc i col.
No és l'únic que fa, ja que a la descripció d'aquest perfil hi té enllaçat el compte centrat en tots els plats que cuina de manera periòdica a casa seva i que comparteix des de l'any 2023 (chef.pauly). Aquí, les receptes són per tots els gustos. Els més llaminers es poden llepar els dits amb un pastís de formatge coronat amb galetes Oreo; els amants de la cuina japonesa poden aprendre com fer un filet de salmó flamejat amb salsa agredolça; mentre que a qui el torna boig la cuina italiana, poden veure com Paulicap fa la seva versió d'una pizza margarita.
I per a tots aquells amants de la gastronomia nadalenca típica d'arreu del planeta, les darreres publicacions de Paulicap ensenyen algunes de les receptes característiques. Des d'unes galetes de merenga de flocs de blat de moro islandeses fins al risalamande que se serveix de postres a la gran majoria de cases daneses després del sopar de Nadal. Sense oblidar la clàssica xocolata calenta d'estil italià que segur que va aprendre en la seva etapa a Treviso.
