Bàsquet/Lliga Endesa
Kosner Baskonia-Baxi Manresa: Una altra visita a un escenari gran amb nova peça i absències
L'equip d'Ocampo arriba al duel de diumenge amb moral després del triomf a Turquia, amb el debut de Paulicap, el dubte de Benítez i les baixes de Brooks i Dani Pérez
El Baxi Manresa afronta aquest diumenge el segon partit de la setmana en un escenari enorme. Després de vèncer dimarts el Bahçesehir al Sinan Erdem, amb capacitat per a 16.000 espectadors, tot i que només n'hi van anar 899, ara es visita un Fernando Buesa Arena, que segur que no repeteix aquesta assistència, on n'hi caben 15.504. Tot per jugar contra un Kosner Baskonia [derbi de patrocinadors de marca de climatitzador] que es troba en el seu millor moment de la temporada (17 hores, DAZN i Movistar). La formació de Paolo Galbiati ha encadenat cinc victòries consecutives a l'ACB i sis en els vuit darrers enfrontaments entre totes les competicions.
A davant, un Baxi que arriba al duel amb novetats. La més cridanera és el canvi en la posició de pivot, amb l'entrada de Pauly Paulicap per Grant Golden, que ha anat al Chalon francès. L'equip, a més, seguirà amb les baixes d'Eli Brooks i Dani Pérez i presenta el dubte fundat d'Hugo Benítez per a l'últim viatge llarg en els propers vuit partits, excepte el de l'Eurocup a Hamburg. Haver vençut a Istanbul ha de donar ànim a l'equip per intentar sumar la setena victòria, tot i que la dificultat de la missió és evident.
Abans del partit, el tècnic gallec del Baxi, Diego Ocampo, explicava que "la victòria ens dona confiança en què fem i en anar millorant, els jugadors se n’adonen. Això et permet competir. Pots guanyar o perdre i el nostre objectiu és jugar bé amb la nostra identitat i tenir opcions de guanyar".
Kurucs, al visor
Respecte del rival, el Baskonia tindrà les absències de Sedekerskis, per una lesió de turmell que s'allarga, i probablement d'un Markus Howard que se li van pronosticar tres partits de baixa, dels quals aquest és l'últim, per una afectació muscular a una cuixa. Però Ocampo es fixa més en un altre jugador. Per a ell, "és un equip que juga ràpid i té qualitat en totes les posicions. Han guanyat les cinc últims partits a l’ACB i amb l’Eurolliga tenen una ratxa bona. Necessitaven temps i ara ja poden jugar a aquest nivell i demostrant la seva qualitat. Tiren de tres i estan molt bé i tenen homes en diverses posicions. Un de clau és Kurucs, que pot jugar des de tres fins a cinc, poden defensar i atacar de diverses maneres".
A més, respecte de la manera que han d'afrontar el duel en atac, "la seva manera de defensar fa que no puguis tirar de tres. Sobreajuden i ajuden molt poc i és difícil treure avantatges sobre la seva defensa per tirar tirs de tres. Haurem de treballar en això".
El partit pot ser una festa per als bascos ja que podrien assegurar una classificació per a la Copa del Rei que tenen a la mà. I no és poca cosa, ja que els dos últims anys n'han estat absents i va ser el Baxi Manresa, tant a Màlaga com a Las Palmas, el conjunt que li va barrar el pas. A més, el duel també serà especial perquè serà el primer de Xevi Pujol com a director esportiu del Baskonia contra el seu exequip.
