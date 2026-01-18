Bàsquet/Lliga Endesa
El Baxi Manresa és sepultat per diverses allaus a Vitòria (130-85)
Els manresans cauen aixafats victima de les absències sobrevingudes de Reyes i Ubal, que s'afegeixen a les de Benítez, Brooks i Dani Pérez, i de l'encert d'un Baskonia que fa un recital des de la línia de tres
Protecció Civil ja va anunciar per al cap de setmana que, a causa de la llevantada, millor que la gent es quedés a casa i no fes activitat de muntanya si no volia ser víctima d'allaus. El Baxi Manresa no va poder fer-ho i va ser víctima d'unes quantes. La primera, la de lesions, amb les absències de Reyes i d'Ubal, per lesions a un bessó i un colze respectivament, que s'afegien a una torçada de peu de Benítez, a la coneguda de Dani Pérez i al debut, evidentment amb moltes llacunes, de Paulicap.
I la segona, la de triples del Baskonia (23 de 33) que l'ha tret del partit. Una primera part pròpia d'una pel·licula de terror de serie B, amb 74 punts rebuts, ha conduït a una derrota dolorosa (130-85), però segurament més pel futur que pel present. Perquè el resultat pot fer mal i perquè les absències són massa importants una setmana abans de rebre el MoraBanc Andorra en un partit que ja era vital amb tothom a punt i que ara es converteix en troncal en un curs que l'excés de partits està complicant massa.
Els problemes amb les baixes ja s'han notat en el cinc inicial, en què Olinde ha recuperat la posició de tres que sovintejava a Alemanya per falta de recursos. La posada en escena del Baxi ha estat bona en atac, amb avantatge de 2-5 després d'un bàsquet d'Obasohan i fins i tot un empat a deu amb un triple del belga.
La primera distància dels locals ha arribat després de dos triples seguits de Kurucs i Radzevicius (16-10). L'equip de Galbiati ha arrencat amb una sèrie de 4 de 5 de triples. El Baxi ha aconseguit mantenir el ritme fins a un triple d'Olinde per al 18-15, però la diferència de recursos era massa gran.
Ha quedat clar quan el Baskonia ha fet cinc canvis de cop i ha canviat tot l'equip per mantenir el ritme. Luwawu-Cabarrot i Simmons han trobat molts passadissos i un parcial de 9-2 (27-17), just quan Paulicap debutava, abans que ho fes el jove Lucas Sánchez. Diakité i un altre tir de tres, ara de Kurucs, establien una màxima distància de catorze punts, que s'han quedat en onze (35-24, amb molts de rebuts), en el primer descans.
I l'inici del segon període ha estat molt dur. Un 8-0 d'arrencada, amb dos triples, ja ha deixat la distància en 19 punts (43-24) i amb els locals amb ganes de fer sang perquè la defensa del Baxi no existia. El que ha seguit després ha estat digne d'una pel·lícula de terror i molt desagradable per al Manresa.
Homicidi en directe
Perquè l'abaixada de braços ha provocat que el Baskonia tirés triples tot sol, un darrere l'altre, i arribés al descans amb una estadística al·lucinant de 12 de 15 des de l'exterior. Fins i tot el jove Joksimovic, que té una mecànica obertament entrenable, n'ha ficat dos de seguits tenint tot el temps del món.
El Baxi, ara més cansat tot i les múltiples rotacions que intentava Ocampo, s'estavellava contra la defensa dels locals i, a sobre, rebia contraatacs. La distància ha arribat a ser de 35 punts i del doble en el marcador (70-35) i s'ha quedat en 32 al descans (74-42, un colador) almenys amb la bona notícia dels primers punts de Lucas.
L'esperança per evitar un mal encara més gran era o que Xevi Pujol, el manresà director esportiu del Baskonia, demanés a l'equip que aixequés el peu de l'accelerador o que el Baxi es posés a defensar mínimament. L'opció 2 ha semblat descartada quan ha rebut dos triples més, de Radzevicius i de Frisch, de bones a primeres (80-46 i 16 de 20 en el percentatge).
La segona meitat ha resultat un calvari. Diakité posava el 90-50 encara amb 3.53 en joc del tercer període. El Baskonia ha arribat a 100 punts fins i tot abans d'acabar el quart (101-57) i Obasohan i Gaspà han arribat als deu minuts finals amb quatre faltes. Amb aquest panorama, com a mínim calia esforçar-s'hi en el tram final i, malgrat el desastre, això no es pot negar a l'equip.
- Gonzalo Bernardos, economista: 'Els hereus de les famílies obreres no paguen l'impost de successions a Espanya
- Diversos cotxes queden atrapats a la carretera de Rasos de Peguera
- David Jiménez, advocat expert en herències, adverteix: “Quan tu li entregues els teus béns a un fill has perdut el control”
- Està de moda: el nom d'origen hebreu que ja és el favorit de molts catalans per a les seves filles
- «El tant per cent més alt de flipats per metre quadrat està al futbol»
- Jordi Viladoms, d'Igualada, guanya el seu setè Dakar com a director esportiu
- Sabies que les monges Reparadores van tenir una forta implicació social i política a Manresa?
- La Guàrdia Civil avisa: aquesta maniobra a les rotondes et pot costar 500 euros i 6 punts del carnet de conduir