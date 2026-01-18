Bàsquet/Lliga Endesa
Diego Ocampo: "Avui és un exemple de què és la vida, de vegades s'ha d'aguantar el temporal"
El tècnic gallec fa un balanç de totes les baixes, admet la duresa de la derrota a Vitòria però espera que hi hagi bons ànims per als propers partits
Diego Ocampo ha començat la roda de premsa dient que "el partit s'ha acabat en els primers quinze minuts, sobretot quan amb el 35-24 hem perdut moltes pilotes i ells han estat esplèndids provocant molts avantatges, tirant de tres i jugant amb una agressivitat que no podíem atacar. En la resta de la primera meitat ja no hi ha hagut partit. En la segona meitat hem lluitat com hem pogut, hem perdut alguna pilota de més, un aspecte que hem de treballar amb els jugadors que tenim i ha estat un final de partit dur per a nosaltres. L'ambient que s'ha creat ha estat dur, però cal saber guanyar i perdre i això ens ajudarà a tenir energia davant de les dificultats que tenim en el curt i el llarg termini".
Tot seguit ha començat a parlar dels lesionats. "Reyes té una contractura i, si no el parem, hi pot haver un trencament. En ser una lesió muscular, és complicat de saber per quant temps. Llavors, Benítez es va fer un esquinç en un turmell que ja va tenir afectat la temporada passada. Va quedr molt afectat. I cinc minuts després, Ubal cau i es fa mal a un colze que li marxa de lloc perquè un company hi passa per damunt. Té una lesió al lligament lateral del colze que, sense contacte, necessita quinze dies de baixa. I amb contacte, ja ho veurem".
D'altra banda, "Brooks està millor, però cal esperar fins a dimecres per veure com està del tema físic i mental". Davant d'aquesta situació, "avui és un exemple de què és la vida. De vegades, cal aguantar el temporal i ho has de fer amb els millors ànims. No volem patir i aquesta és una oportunitat per estar més units. Això ens ha de donar gasolina per al partit de dimecres, ni que sigui amb júniors. Sabem que l'afició ens ajudarà. Cal tenir paciència i ajudar molt els jugadors perquè mentalment estiguin bé".
En aquest sentit, "si estem en les mans de Pierre, amb l'actitud que té, i de Gerard, pel mateix, jo estic tranquil". Sobre el debut dels joves, "hem de fer de la necessitat, virtut. Han jugat perquè hi ha baixes, però també perquè s'ho guanyen entrenant-se. Si ells no treballessin, jugaríem amb deu o nou".
Respecte d'una altra estrena, la de Paulicap. "ha anat de menys a més. Aquesta temporada ha jugat pocs minuts i hi ha un tema de ritme i de coneixement, també de saber com soc jo".
