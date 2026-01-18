Bàsquet/Lliga Endesa
Laprovittola manté el descens a tres victòries de distància del Baxi Manresa
Un bàsquet de l'argentí del Barça suposa la derrota d'un Burgos que segueix amb només tres triomfs per sis dels bagencs
Tot i la pallissa rebuda a la pista del Baskonia, la jornada no ha estat tan dolenta per al Baxi Manresa gràcies a algunes derrotes de rivals directes. Dissabte havien caigut l'Andorra, el setzè, a casa contra el Breogán i el Granada, el cuer, de manera ajustada a la pista de l'Unicaja i aquest diumenge ho ha fet el San Pablo Burgos, tot i que ha estat a punt de donar la sorpresa i superar el Barça.
Finalment, els blaugrana s'han imposat per 79-80 gràcies a un bàsquet a sis segons per al final d'un Nicolás Laprovittola que ha salvat el seu equip i, de pas, ha fet contents a tots els rivals dels castellans. Això que els locals han sortit forts i s'han col·locat amb un 17-5 a favor. Amb el joc de Willy Hernangómez, el Barça ha anat equilibrant el duel. Ha arribat a agafar cinc punts de marge a la represa, però el Burgos ha reaccionat fins a la cistella final de l'argentí, autor de 23 punts.
També ha anat bé la derrota del Casademont Saragossa, que té sis victòries, per 90-84 a la pista de l'UCAM Múrcia, en un duel dominat pels locals en tota la segona part, amb 16 punts de DeJulius i 15 de Cacok pels 24 de Bell-Haynes.
En canvi, no afavoreix al Baxi la victòria del Girona per 71-74 a la pista del Joventut, en un duel que ha pogut empatar Ricky Rubio amb un tir de tres final.
En el darrer partit del dia, el Reial Madrid ha derrotat el València en el duel entre el primer i el segon, tot i que els taronja han estat atrapats pel Barça (94-79). Hezonja, autor de 23 punts, s'ha posat l'equip a l'esquena després d'un 9-24 d'inici.
