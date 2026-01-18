Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Bàsquet/Lliga Endesa

Reyes i Ubal, dues noves baixes per al Baxi Manresa a la pista del Baskonia

Cap dels dos jugadors no ha viatjat i és previst que el club expliqui les seves lesions abans del partit de diumenge a la tarda a Vitòria

Álex Reyes, durant el darrer partit de lliga, a casa contra el Breogán

Álex Reyes, durant el darrer partit de lliga, a casa contra el Breogán / Joaquim Alberch/ACB Photo

Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

Álex Reyes i Agustín Ubal són les dues noves baixes del Baxi Manresa per al partit d'aquest diumenge a la tarda a la pista del Kosner Baskonia. Tots dos s'han quedat a la capital bagenca a fer tractament, com han pogut veure els aficionats que s'han acostat al matí al Nou Congost a veure el partit de l'equip júnior contra el Bàsquet Girona, que ha acabat amb derrota per 55-71. És previst que el club expliqui què tenen tots dos abans del duel contra els bascos.

Reyes ja no es va entrenar divendres i l'afectació d'Ubal hauria estat posterior. A més d'ells, l'entrenador, Diego Ocampo, va anunciar que no jugarien Eli Brooks i tampoc Dani Pérez, a qui li falten un parell de setmanes del seu procés de recuperació, amb recaiguda, d'una lesió al bíceps femoral de la cama dreta. En canvi, el francès Hugo Benítez era catalogat com a dubte, tot i que divendres tampoc no s'entrenava amb els companys. En el partit és previst que debuti el nou fitxatge, l'estatunidenc Pauly Paulicap.

