Nit europea al Congost davant d'una 'rara avis' de la competició
Els homes de Diego Ocampo continuen atabalats per les lesions i tot sembla indicar que l'únic home que podria reaparèixer demà a les 20.45 h és Eli Brooks
El Neptunas Klaipeda és segurament l'únic equip a qui s'han enfrontat del Grup A que no focalitza el seu joc en accions individuals, sinó compartint la pilota
Diuen que després de la tempesta sempre arriba la calma. I el cert és que després del dur correctiu a Vitòria, el Nou Congost sembla el millor escenari perquè el Baxi Manresa recuperi les bones sensacions. És cert que Diego Ocampo i els seus ajudants no recuperaran Álex Reyes, Agustín Ubal, Hugo Benítez o Dani Pérez, que són baixa segura, però les darreres hores marcaran si com a mínim es pot tornar a comptar amb Eli Brooks, que ja podria estar recuperat de l'edema articular al genoll esquerre.
L'equip manresà es trobarà amb una veritable rara avis de l'Eurocup. Un Neptunas Klaipeda que a diferència de la resta de rivals del grup a Europa basa el seu poder ofensiu en constants passades entre els jugadors d'atac per trobar bons llançaments. Un equip, doncs, que com comentava Nacho Juan a la roda de premsa prèvia al partit "té un molt bon moviment de pilota, juga amb sistemes molt corals i ens obligarà a evitar que diversos jugadors s'involucrin".
Prova d'aquesta diferència respecte a la resta de conjunts és que l'objectiu defensiu que han plantejat Ocampo i els seus ajudants és precisament que l'anotació dels lituans "depengui de les individualitats", ja que d'aquesta manera resulta més fàcil aturar els seus sistemes. Quant a l'estat mental dels manresans, el tècnic assistent no té cap dubte: "Anímicament, estem bé, va ser una derrota complicada i dura, però estem animats. L'Eurocup sempre suposa un repte per a nosaltres, i jugar davant l'afició encara ho és més".
Duel que val doble
El partit que es disputarà aquest dimecres a les 20.45 h pot ser decisiu de cara a assegurar de manera gairebé virtual un lloc per a la següent fase de l'Eurocup. El tall en aquest Grup A el marca precisament el Baxi, amb un balanç de 8 victòries i 6 derrotes, el mateix que el Reyer Venècia i el Cluj romanès. Dos rivals que ara mateix estan per davant de la classificació dels manresans, amb qui van perdre els respectius enfrontaments de la primera volta de la competició, i que seran els dos propers rivals pels d'Ocampo.
El duel de dimecres pren encara més importància si es té en compte que el Neptunas i l'Aris conformen el grup perseguidor, amb un balanç de 6 triomfs i 8 desfetes. Lituans i grecs volen reenganxar-se al vagó de la propera fase, i obrir un forat de tres partits amb un d'aquests rivals deixaria la classificació molt encarrilada. Els homes que dirigeix Gediminas Petrauskas són conscients d'aquesta realitat, i lluitaran fins al darrer alè per conservar opcions de seguir a la competició.
El seu característic estil de joc provoca que, a diferència de la resta d'equips, els manresans no es puguin focalitzar només en un home per col·lapsar l'atac lituà. Així i tot, hi ha dues peces per qui passen gairebé tots els atacs: Arnas Velicka i Rihards Lomazs. El base lituà registra gairebé 14 punts per partit, però més important, és el màxim assistent d'aquesta edició de l'Eurocup, amb 7,1 per partit. Una classificació on Benítez és segon, amb 6,3. Lomazs és un anotador pur que representa una amenaça de gairebé qualsevol distància, i que registra gairebé 18 punts per partit.
