Bàsquet/Eurocup
L’Hamburg venç per fi després de superar el Venècia i fa un favor a molts equips
Els alemanys superen el Venècia, implicat en la lluita per ser entre els sis primers
A la quinzena ha arribat la vençuda. L’Hamburg ha aconseguit la primera victòria en la fase inicial de l’Eurocup i, de pas, ha fet un favor a molts equips. Ha derrotat un Reyer Venècia implicat en la lluita per classificar-se entre els sis primers per 95-87 i ha deixat els italians amb vuit victòries, marcant la línia.
L’equip hanseàtic ha dut sempre la iniciativa i ha tingut en Daniels, autor de 21 punts, el seu màxim anotador, tot i que el pivot Perrin ha fet 33 de valoració. En els venecians, Cole ha anotat 17 punts.
Pel que fa als partits de dimarts, un resultat ha afavorit relativament el Baxi i l’altre, no tant. El triomf del Cedevita per 86-80 contra el Cluj ha fet que els bagencs s’hagin mantingut al davant dels romanesos en la lluita per entrar entre els sis primers i jugar el play-in, però també ha deixat els eslovens per davant, en una possible pugna per ser tercers.
L’equip local ha decantat el duel al tram final, després d’una primera meitat d’alternatives, gràcies a la sang freda de Nikolic, autor de 24 punts, en els tirs lliures. Stewart, que n’ha fet 25, ha acabat de rematar.
No ha anat tan bé la victòria agònica a la pròrroga de l’Aris a la pista de l’Slask Wroclaw (107-113), tot i que ha semblat complicat que cap dels dos hagi pogut atrapar els manresans. La parella formada per Long i Andjusic ha sumat 52 punts (26 cadascun) i ha resultat determinant. Kirkwood ha plantat cara amb 24.
En el duel de líders hi ha hagut sorpresa relativa. El Bahçesehir ha trencat la ratxa d’onze victòries consecutives del líder, el Hapoel Jerusalem, s’ha posat a dos triomfs i ha guanyat el bàsquet average en imposar-se per 82-94.
El base Malachi Flynn, autor de 22 punts, ha liderat la formació otomana en un partit que s’ha jugat sense gairebé públic a Belgrad per la negativa dels turcs d’entrar a Israel. L’escorta trinitenc Carrington ha fet 25 punts pel conjunt hebreu.
- Un mort i una quinzena de ferits en el xoc d'un tren de l'R4 contra un mur de contenció caigut sobre la via a Gelida
- La nevada deixa mig metre de neu als Rasos de Peguera: 'No nevava tant des del temporal Glòria
- Un cotxe de la policia atropella accidentalment una dona mentre feia un servei urgent
- Roben a autobusos estacionats a l'estació de Manresa
- La Seu d'Urgell es queda sense escorxador i diversos ramaders es veuen abocats a fer desplaçaments d'uns 100 quilòmetres
- La llevantada deixa Gósol sense llum, fa caure dues grans roques a Bagà i porta més de 50 centímetres de neu nova
- Crítiques a la direcció de Lledoners per 'premiar' amb tabac, teles i trucades els interns més perillosos
- La família del nen atropellat a Avià rebutja un acord amb l'acusat