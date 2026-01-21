Bàsquet/Eurocup
Olinde conquereix Neptunas i treu el Baxi Manresa d'un forat negre (97-96)
L'alemany anota a l'últim segon per donar als homes d'Ocampo una victòria molt meritòria i poc esperable a causa de les cinc baixes de l'equip que els deixa molt a prop de la segona fase
Plovia i feien el Barça de futbol per la tele, però els que no han vingut al Congost a animar l'equip s'han perdut un espectacle de fe. El Baxi, amb les cinc baixes, ha derrotat un Neptunas que ha arribat a vèncer de disset i ha posat un peu al play-in. Olinde ha fet el bàsquet determinant d'una conquesta galàctica.
El Baxi ha dominat els primers minuts (10-7), però amb l'àrbitra alemanya Panther no era estrany que en menys de cinc minuts tots dos equips estiguessin en bonus i el primer quart durés mitja hora. El Manresa havia dut la davantera en els primers minuts, però han començat a no entrar els tirs, els lituans se n'han aprofitat i, guiats per la seva estrella, el base Velicka (15-17, 0-7 de parcial).
En els darrers minuts, les errades s'han succeït, sobretot en la rotació local. El Neptunas ha adquirit quatre punts que han avortat entre Olinde i Lucas Sánchez, però novament Velicka ha tret a passejar la qualitat en el darrer segon (22-24).
Moltes faltes i alternatives
Els primers minuts del segon període han estat complicats per a la defensa del Baxi. Tarolis ha donat cinc punts als visitants amb un triple (29-34). Però l'equip ha encadenat una bona ratxa en el llançament, encapçalats per Olinde i la primera cistella d'Obasohan ha capgirat el resultat (37-35). Tots dos equips tornaven a estar en bonus encara amb sis minuts per jugar i, a sobre, el belga carregat amb tres personals.
El Baxi ha aturat una primera escapada vistiant, però no la segona de la mà dels dos calbs del Neptunas, sobretot de Girdziunas, per donar la màxima distància (46-53). Abans del descans ha arribat el recital de l'horrible Panther, que s'ha inventat una falta d'atac d'Olinde que era un 2+1 com una casa i ha impedit que el Manresa pogués retallar la distància.
Aquesta escapadeta encara s'ha notat a l'inici del tercer quart. L'equip s'entestava massa en els triples i el Neptunas s'ha escapat de catorze (48-62). El públic almenys ha gaudit de l'esmaixada de l'any, en què Kao ha agafat la bola molt enrere i molt amunt per enfonsar-la. Però li ha seguit un 2+1 de Silins per posar la màxima distància (50-67). Però quan semblava tot perdut, un parell d'accions d'addicional i l'entrada en joc d'Obasohan han permès escurçar fins a set (62-69). En aquest moment han tornat a sorgir els infames col·legiats, ara el belga Van den Broeck, amb un parell de faltes que han vist ells, i els lituans han anat a descansar amb onze de renda (62-73).
L'escàndol i la incompetència arbitral ha seguit en l'inici d'un quart en què el Baxi s'ha posat a vuit amb un bàsquet de Paulicap. Tota la confusió ara beneficiava els locals per intentar capgirar la situació i una antiesportiva, per fi, als visitants i un 2+1 d'Oriola situava el 75-74 a 7.18.
Els següents minuts han estat de carrusel d'avantatges dels dos equips i d'eliminacions com de Majauskas i Girdziunas. A quatre minuts, el Baxi vencia per 82-81 amb dos tirs lliures de Steinbergs. Cada punt era una guerra. Velicka, amb un triple, ha empatat a 84 a 2.20. Llavors s'ha revisat un triple visitant de dos minuts i mig enrere però no li han descomptat punts al Neptunas.
El Manresa tenia cadència de dos punts a favor. Waterman ha ficat un tir de tres a un minut, però Obasohan l'hi ha tornat a 47 segons (93-91) abans de ser eliminat. Waterman, de nou, empatava ara a 35 segons. Bassas fallava un triple però Velicka cometia la cinquena sobre Oriola a 26 segons.
Aquest ha posat el 95-93, però novament Waterman ha clavat un triple mal defensat a 7,3 segons. Llavors Olinde ha pres la responsabilitat, ha fet anar el cul enrere i ha clavat el ganxo guanyador.
