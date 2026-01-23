Bàsquet/Lliga U
El Baxi Manresa sub-22 sobreviu a un impossible i remata el Joventut a la pròrroga (80-92)
El verd-i-negre Torres falla dos tirs lliures a dues dècimes per al final del partit amb empat al marcador i deixa escapar vius els jugadors bagencs, que sumen el primer triomf de la segona fase de la Lliga U
El Baxi Manresa ha derrotat el Joventut per tercer cop aquesta temporada a la Lliga U (80-92) en un partit que cal explicar començant pel final dels quaranta minuts. Ha estat quan, a falta de dos segons, la Penya ha servit de banda i una porta enrere ha acabat amb falta de Ferran Torreblanca sobre Adrián Torres. Amb dues dècimes per al final, i amb empat a 72 en el marcador, el millor jugador del Joventut durant el partit en tenia prou amb anotar un dels dos tirs lliures per donar el triomf al seu equip. Però increïblement els ha fallat tots dos, el duel ha anat a la pròrroga i, allà, el Baxi ha estat molt superior i, a més, ha vençut per una diferència força gran pensant en possibles empats al final de la fase.
Ha estat la primera victòria de la segona ronda del torneig per a un Baxi que havia caigut contra el Madrid en el debut (65-99) i que s'enfrontava a un adversari directe, que també havia estat apallissat pel Barça. I com ha passat en tots els duels entre tots dos conjunts fins ara, la igualtat ha presidit un enfrontament amb tempteig inusualment baix, amb petites diferències per als dos costats.
El Baxi perdia per cinc punts a 1.28, però ha reviscolat després d'un triple de Rosell. Després s'ha escapat de tres amb un ganxo de Bergseng, però Torres ha igualat amb un triple inversemblant després d'una finta. Els manresans han esgotat després la possessió i la Penya, amb dos segons, ha inventat la falta que havia de ser del triomf. Però els dos tirs lliures fallats li han pesat molt en el temps suplementari.
En aquest ha emergit un Lucas Sánchez resolutiu primer, i després un Pumarola dominador, amb un 2+1 que ha significat l'escapada final (76-83). Nacho Juan ha vist que l'equip podia fer sang i ampliar el tempteig i entre Rosell, Lucas i el mateix Pumarola han establert dotze punts de diferència impensables segons abans.
JOVENTUT: Del Castillo 16, Buben 13, Torres 20, Mauri 13, Macías 2 -cinc inicial- Graae, Ruiz 10, Gil 6, Niebla
BAXI MANRESA: Francisco 7, Rosell 9, Torreblanca 18, Bergseng 10, Pumarola 7 -cinc inicial- Olvera, Jekabsons 9, Ecker 1, Saló 2, Naspler 11, Lucas Sánchez 14, Lederman 4
ÀRBITRES: Martín, Alejo i Muñoz
PARCIALS: 17-21, 37-37, 56-57, 72-72
