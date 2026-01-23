Bàsquet/Lliga Endesa
Ocampo encara podria comptar amb Brooks i Reyes per al partit del Baxi Manresa de diumenge contra el MoraBanc Andorra
El tècnic gallec si que descarta completament Dani Pérez, Benítez i Ubal per al transcendental partit en la lluita per la permanència
L'entrenador del Baxi Manresa, Diego Ocampo, encara confia de poder recuperar Álex Reyes i Eli Brooks per al transcendental partit que el seu equip jugarà diumenge al migdia, al Nou Congost, contra el MoraBanc Andorra. En canvi, sí que descarta que Dani Pérez, Hugo Benítez i Agustín Ubal estigui recuperats per a aquest enfrontament.
En la prèvia del partit, gairebé 48 hores abans, Ocampo explicava que "tenim dubtes amb l'Eli i l'Àlex. Dissabte al matí hem de fer un test per veure si poden jugar o no. Intentarem que s'entrenin i a veure què poden fer. Després de la sessió prendrem una decisió".
El problema, a part dels lesionats, és que "en tenir menys jugadors disponibles, encara que intentem rotar, en la resta també hi ha algunes sobrecàrregues, com ara amb Retin [Obasohan]". I és que les afectacions s'han centrat en el perímetre de l'equip. "Són jugadors exteriors i cal anar amb compte. Estem fent equilibris entre rotar-ne uns o uns altres".
Reyes ja no va jugar la setmana passada a Vitòria, ni dimecres contra el Neptunas per un problema muscular al soli dret. Brooks es va fer un edema ja fa tres setmanes del qual no s'acaba de recuperar.
- Una conductora de Monbus demana als passatgers que la guiïn per arribar a Manresa
- La resposta d'un conductor a una clienta del bus Barcelona-Manresa: 'Les queixes, les explica a l'oficina...
- Els Mossos assisteixen el cotxe d'una parella atrapada al fang i descobreixen que són lladres
- Aleix Serra, meteoròleg: 'El gruix de neu podria batre récords aquest hivern al Prepirineu
- S'esfondra un mur de 8 metres que afecta diversos vehicles a l'accés principal de Cardona
- L'empresariat es revolta: 'El Pirineu no pot continuar sent la renúncia permanent
- Mor als 90 anys l'últim director de la Fàbrica Nova de Manresa, Gil Lleonart Riera
- Impulsem Manresa crida a no dedicar cap dels 30.000 euros que costa cada ple a temes sobre els quals no en té competències