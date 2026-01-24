Bàsquet/Lliga Endesa
El Baxi Manresa afronta un duel clau contra l'Andorra per travessar la frontera de la primera volta
Diego Ocampo podria recuperar Brooks i Reyes per a l'assalt a un setè triomf que representaria una bona xifra per arribar a l'equador de la lliga i que allunyaria el MoraBanc a tres partits
Manresa
Doblegar una realitat per la meitat permet veure quina de les dues parts és millor que l'altra. Aquest diumenge (12 hores, TV3, DAZN i Movistar), el Baxi Manresa té un duel de fronteres i d'equadors. Les primeres, la que ha de travessar l'equip dels Pirineus, el MoraBanc Andorra, per jugar al Congost i també la del final de la primera volta de la Lliga Endesa. Els segons, els que marquen el punt central de la competició regular i també la línia divisòria que establirà quina de les dues parts ha estat més positiva. Si el Baxi tanca la primera amb set triomfs, repetir-ho en la continuació garantiria la permanència. Superar aquest límit amb només sis provoca que calgui millorar la projecció per no patir.
El Baxi rep un Andorra que ha perdut els sis últims partits i vuit dels darrers nou, amb un sol triomf contra el cuer. Estranya veient la qualitat i experiència d'alguns dels seus homes i de l'entrenador. Però també és cert que el MoraBanc ve de guanyar els dos partits del curs passat al combinat d'Ocampo i els dos de la pretemporada i, aquestes tendències sovint costen de trencar.
Els manresans esperen recuperar dos dels cinc caiguts en batalla. El seu entrenador confiava que Brooks i Reyes tornin a jugar, tot i que segurament no al cent per cent. I tot, sense perdre ningú més, perquè el tècnic considera que d'altres que no estan de baixa resisteixen com poden. A la banda forana, Joan Plaza no disposa de qui havia de ser el gran reforç d'hivern, Xavier Castañeda, però recupera Yves Pons.
Els rebots d'atac
En la prèvia, Ocampo no es fiava del mal moment de l'Andorra. "Són un equip que defensa amb molt bona activitat. El seu punt fort és l'agressivitat amb què intenten defensa. Són un gran equip agafant rebots en atac i estan entrenats per fer-ho bé".
A més, en atac "tenen jugadors capaços de generar punts per ells mateixos. Evans anota molt i Kyle Kuric té ara mateix un 50% amb un volum de tirs de tres de gairebé cinc per partit, la qual cosa és impressionant". A més, en el joc interior "amb la incorporació de Kostas [Kostadínov], que pot jugar de quatre o de cinc, més la qualitat de Pustovyi i els quatres, que tiren bé, mostren un joc de talent i físic". Disculpa la seva posició perquè "han tingut molts problemes de lesions, la qual cosa no els ha permès rendir al millor nivell".
Fidel al que sol dir sempre, no ha volgut dir que el partit tingués més transcendència. "El tema classificatori fa pensar que en té més. Podria ser, però hem de centrar-nos en nosaltres mateixos i saber qui jugarà. És millor invertir l'energia en preparar-nos bé. Hem de controlar el seu talent individual i el rebot, i saber atacar la seva defensa".
El tòpic ha sorgit en afirmar que "tots els partits en la lliga regular valen el mateix. Ja sé que hi ha la classificació", però el que cal és "deixar-nos la pell amb el nostre públic, com vam fer dimecres, independentment de com vagi el resultat. Si la fiquem o fallem, anar al màxim amb el que tenim".
També ha de ser un partit especial per al base manresà Ferran Bassas, que s'enfronta a l'equip amb el qual va començar la temporada i on no va tenir tants minuts com hauria desitjat.
