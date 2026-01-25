Bàsquet | Lliga Endesa
El Baxi Manresa resisteix les envestides d'un Andorra molt necessitat (91-84)
El conjunt que dirigeix Diego Ocampo tanca la primera volta de la competició amb un triomf que el situa amb cinc partits de marge de la zona de descens
El Baxi Manresa ha tancat la primera volta de la Lliga Endesa amb una soferta victòria al Nou Congost contra el MoraBanc Andorra (91-84). La d'aquest migdia ha estat la setena victòria dels homes que dirigeix Diego Ocampo, que amb set victòries es col·loquen a quatre partits de marge respecte al descens, que ara mateix marca el Recoletas San Pablo Burgos. L'equip manresà ha sabut resistir les envestides dels andorrans, que han lluitat fins al darrer instant per sortir de la zona de perill.
El Baxi ha començat el partit amb un elevadíssim nivell d'encert pel qual els andorrans no semblaven tenir resposta. Brooks anotava un triple en el primer llançament dels manresans, i després Olinde al contraatac i Reyes i Obasohan de nou des dels 6,75 donaven un primer avantatge als manresans (11-4). Els jugadors que entrena Joan Plaza han fet gala del seu talent individual i han aconseguit ajustar de nou l'electrònic mitjançant un sempre elèctric Shanon Evans que feia jugar als seus, i a un incombustible Kyle Kuric que amb dos triples obligava Ocampo a aturar el partit (16-19).
Un minut de temps mort que ha aconseguit tallar la ratxa dels visitants, que en el minut i mig restant només han anotat una cistella en joc i un tir lliure, però que no ha servit per trobar massa clarividència ofensiva, molt dependent d'accions individuals d'Obasohan. La reacció ha arribat de nou des de la llarga distància, amb tres triples gairebé consecutius d'Steinbergs i dues accions en transició del base belga que es multiplicava a pista i tornava a donar avantatge a l'equip del Bages (32-26). L'equip no només era més eficient en el joc ofensiu, sinó que assumint responsabilitats en l'u contra u tancava la seva cistella i impedia aquelles cistelles fàcils que mantenien els andorrans al partit.
El Baxi notava molt l'impacte d'Obasohan damunt el parquet, actuant de far i com a element central en totes les accions ofensives. Quan l'Andorra semblava tornar a amenaçar en posar-se per davant abans del descans, l'exterior belga ha revolucionat el partit. Dues bones accions col·lectives de circulació de pilota han acabat amb triples oberts de Reyes i Olinde, i després que l'alemany anotés des de més enllà dels 6,75, Obasohan li ha robat la pilota a Evans, i amb una esmaixada ha obligat Plaza a aturar el duel (48-41). Els d'Ocampo havien trobat el taló d'Aquil·les dels andorrans, i amb una activitat defensiva frenètica els tallaven tot el ritme ofensiu. Una circumstància que, a sobre, els permetia córrer i marxar al descans amb 11 punts d'avantatge (52-41).
A la represa tots dos conjunts han apujat el to físic de l'enfrontament. L'Andorra posava moltes més mans, i no deixava que els d'Ocampo generessin aquells primers avantatges en l'u contra u que tantes alegries els havia donat a la primera meitat. Així i tot, la insistència i la clarividència en el joc en transició ha donat al Baxi una arma a explotar que els permetia mantenir l'avantatge (62-50). A més, el Baxi aprofitava que tot i que l'Andorra trobés bones accions de llançament, els visitants no estaven massa encertats des de la llarga distància, i només mitjançant l'amenaça exterior de Kuric trobaven accions per descomptar un desavantatge que abans dels darrers deu minuts de duel era de 8 punts (66-58).
Com ja havia passat en el segon període, el Baxi ha encetat el darrer i definitiu carregant-se de faltes amb molta rapidesa, un fet que els obligava a disputar els vuit darrers minuts sense concedir personals. Fins aleshores no havia estat una amenaça, però l'aparició dels centímetres d'Artem Pustovyi a la pintura han començat a passar factura i reduït el marge fins als 3 punts (76-73). Era el moment dels valents, i amb decisió Brooks i Reyes han entrat a cistella per tornar a donar un bri d'aire (84-77). Evans s'ha encarregat de donar vida de nou al partit, però a caràcter ningú guanya a Obasohan, que s'ha tornat a vestir d'heroi per tancar el duel, assistit per les errades en el tir lliure dels de Joan Plaza.
