Bàsquet | Lliga Endesa
Diego Ocampo: "Reyes i Brooks són un gran exemples pels jugadors joves"
El tècnic gallec s'ha mostrat molt orgullós de la bona química que està aconseguint l'equip tot i haver passat "moments complicats"
En la roda de premsa posterior al partit d'aquest diumenge al migdia posterior a la victòria del seu Baxi davant del MoraBanc Andorra, Diego Ocampo ha volgut agrair la capacitat de resiliència d'Álex Reyes i Eli Brooks per estar disponibles tot i haver entrenat molt poc. De fet, el tècnic gallec ha explicat que l'ala de Càceres tot just havia entrenat vint minuts el divendres, i que l'escorta estatunidenc ha pogut entrenar en comptades ocasions amb l'equip des que va arribar al mes de desembre. Una circumstància que, com explicava ell mateix, "dona un gran exemple de compromís per tots els jugadors joves de la plantilla"
Quant al duel d'aquest migdia, Ocampo ha destacat la bona feina que han fet els seus homes a l'hora d'assegurar el rebot defensiu: "hem aconseguit que un equip que n'acostuma a agafar molts i que en fa una de les seves virtuts només n'hagi capturat sis". No ha estat l'únic aspecte defensiu que ha puntualitzat, ja que l'entrenador del Baxi també està molt satisfet de la feina que han fet els seus homes per aturar situacions on l'Andorra acostuma a treure molt de partit, com en les accions en el joc per parelles amb Shannon Evans i Artem Pustovyi. Dos homes que "ens han fet mal al final del tercer quart i inici de l'últim, però hem sabut jugar amb personalitat i tancar el partit amb solvència".
Repreguntat per l'estat d'Eli Brooks i Álex Reyes, Ocampo ha confirmat que el més important és que aquests jugadors han acabat "bé" el partit, tot i reconèixer que "l'important és saber com es trobaran dilluns". En aquest sentit, el tècnic ha repassat l'estat de la infermeria del Congost, on sembla que el proper en sortir-ne serà Dani Pérez. Les proves que se li han fet al base de l'Hospitalet "han sortit molt bé", i segons ha explicat "està previst que entreni dijous i divendres amb la resta de companys". En canvi, no és tan positiu amb Ubal i Benítez. De l'uruguaià ha dit que "és impossible que arribi a dimecres" i segurament també al diumenge vinent, i del francès ha explicat que "encara avui tenia el turmell bastant inflamat".
