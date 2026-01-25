Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Bàsquet/Lliga Endesa

El Tenerife celebra la classificació per a la Copa guanyant el Barça al Palau

Els blaugrana veuen com el València, que guanya un decebedor Gran Canària, es torna a escapar en el segon lloc

Giorgi Shermadini, davant d'Hernangómez, ha estat el màxim anotador de La Laguna

Giorgi Shermadini, davant d'Hernangómez, ha estat el màxim anotador de La Laguna / David Grau/ACB Photo

Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

La Laguna Tenerife ja tenia molt coll avall la seva classificació per a la Copa, però l'ha acabat de certificar guanyant per 82-89 a la pista d'un Barça que veu com el València es torna a escapar en la segona posició. Els taronja, al migdia, havien vençut a domicili el Gran Canària per 80-90.

Al Palau, els blaugrana han deixat escapar una diferència de tretze punts a l'inici del tercer quart. Després del duel d'Eurolliga de divendres, el partit se li ha fet llarg i La Laguna ha anat capgirant la tendència. Amb empat a 82 a 50 segons per al final, el Barça s'ha encallat i els illencs han anat trobant tirs lliures per endur-se el partit. Shermadini, amb 14 punts, ha estat el seu màxim anotador pels 17 de Vesely.

A Las Palmas, el València ha dominat a partir del segon quart i ha arribat a tenir 19 punts de renda que s'han quedat en deu al final. Els insulars es troben fins i tot per sota del Baxi en una temporada decebedora. Wong ha anotat 23 insuficients punts. En els taronja, Montero n'ha fet 17.

En els altres partits de la tarda, el Baskonia segueix la seva escalada i ha derrotat la Penya per 87-77 després de dominar tota la segona meitat. En el seu joc coral, Kurucs ha fet 16 punts pels 23 de Cameron Hunt.

El partit més emocionant ha estat a Màlaga, on l'Unicaja ha guanyat a la pròrroga per 92-88 després que Perry forcés el temps suplementari i DeJulius no resolgués el duel en quaranta minuts. Ell havia estat el màxim anotador, amb 25 punts. Duarte n'ha fet 20 per als andalusos.

