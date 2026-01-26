Bàsquet | Copa Endesa
Definides les eliminatòries d'una de les Copes més disputades del segle
Quatre dels vuit equips classificats tenen ja tancat el partit de quarts de final, mentre que el Barça i La Laguna Tenerife hauran d'esperar que es defineixi el quart i cinquè lloc entre l'UCAM Múrcia i el Baskonia
L'ACB ha fet públic aquest mateix migdia el sorteig dels emparellaments de la Copa Endesa 2026 que es disputarà a València, després de definir també la fase final de la Minicopa amb presència de l'Occident Bàsquet Manresa. Una edició de la competició que per tercera vegada en el que portem de segle requereix 10 victòries per tenir-hi accés. Només als cursos 14/15 i 05/06 s'havien necessitat també dues xifres al caseller de triomfs per competir al torneig del KO. De moment, només el Reial Madrid, el València, el Joventut Badalona i l'Unicaja tenen la certesa de contra qui jugaran.
L'edició 2026 de la Copa passarà a la història com una de les més enrevessades, ja que el partit ajornat entre el Baskonia i el Dreamland Gran Canària provoca que l'UCAM Múrcia encara pugui cloure la primera volta de la classificació com a quart, i per tant ser cap de sèrie. Una circumstància que ha fet que dues boles de sorteig tinguessin la mateixa inscripció: UCAM Múrcia/Kosner Baskonia. Una entre els caps de sèrie i una altra entre la resta de classificats. El Barça i La Laguna Tenerife són els dos conjunts que han quedat emparellats amb murcians o vitorians, i l'única certesa que tenen del sorteig d'avui és que tindran un dia menys de descans, ja que jugaran els quarts el divendres 20 de febrer.
En canvi, curiosament sí que han quedat totalment definides les eliminatòries del 19 de febrer. Els primers a debutar seran el Reial Madrid i l'Unicaja que jugaran a les sis de la tarda. Aquest horari favorable ja fa uns anys que s'atorga com a premi al primer classificat de la fase regular, enguany els blancs. Aquell mateix dia, però a les 9 del vespre, es disputarà el segon partit de quarts de final al Roig Arena, que enfrontarà els amfitrions amb el Joventut Badalona.
