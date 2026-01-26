Bàsquet | Baxi Manresa
Diego Ocampo fa balanç de la primera volta: "No em diuen res les xifres, a vegades els números deshumanitzen l'esport"
El tècnic gallec està especialment orgullós de la pinya que està fent l'equip i el cos tècnic, demostrant que "hem aconseguit créixer davant les adversitats"
L'entrenador del Baxi valora de manera molt positiva l'impacte i l'adaptació que estan demostrant els jugadors del planter que ajuden el primer equip
El triomf que va aconseguir el Baxi Manresa diumenge al migdia al pavelló del Nou Congost contra el MoraBanc Andorra clou una primera volta de la Lliga Endesa prou positiva per l'equip que entrena Diego Ocampo. Les xifres parlen per elles mateixes: 7 victòries i 10 derrotes a l'ACB, insuficients per ser a una Copa que enguany ha estat la més competida de les últimes 10 temporades, i que per tercera vegada en aquest segle demanava 10 triomfs per ser-hi; i 9-6 en el debut a l'Eurocup, que deixen molt encarat l'accés a la fase de play-in. En total, 16 victòries en 32 partits.
Així i tot, el tècnic gallec del Baxi, fidel al seu estil, no li dona massa importància: "Les xifres no em diuen res. Només penso que dilluns hem de descansar una mica i treballar, anar dia a dia". De fet, reafirma aquesta voluntat d'allunyar-se de les dades i se centra en les "sensacions", perquè "a vegades els números, la intel·ligència artificial i l'estadística deshumanitzen l'esport. I l'esport són persones: connexions entre jugadors, amb l’entrenador, amb l’afició, amb els directius. Això és el que m’importa".
Una manera de treballar que ja la temporada passada va servir per recollir fruits, i que enguany està servint també per veure com a mesura que passen els partits, i malgrat les lesions, l'equip millora. "Ens hem de deixar portar per aquestes sensacions, quedar-nos amb aquesta intuïció i bona química que tenim ara mateix" certificava en roda de premsa. Una realitat que "no podem perdre", ja que "un equip és un sistema complex de persones que es va movent constantment".
Ocampo considera igualment rellevant el fet de mantenir una bona connexió amb l'afició, "és important que els jugadors entenguin com som al Baxi Manresa, que l'afició també ho tingui clar, i així saber com volem jugar quan estem sota pressió". Aquesta darrera, una afirmació que se sosté ella sola després de la reacció de l'equip manresà a l'inici del darrer quart contra l'Andorra, en què es va saber resistir i tornar a agafar un petit avantatge a cop de caràcter.
Aposta pel talent jove
La plaga de lesions que ha afectat, sobretot, a la rotació perimetral de l'equip ha comportat que no sempre es pogués incorporar mitjançant un fitxatge una nova peça per rellevar la no disponible. És cert que Eli Brooks va arribar al lloc d'Alfonso Plummer per tenir rotació a la posició de base, i que Ferran Bassas també venia amb el mateix cartell, però les constants lesions han provocat que el Baxi hagi fet "de la necessitat, virtut", donant oportunitats a diferents joves jugadors formats al club.
Max Gaspà va començar la temporada com a peça del primer equip, i de mica en mica hi han entrat també Gerard Fernández, Lucas Sánchez, Guillem Naspler o Ferran Torreblanca. "És un treball de mig i llarg termini, són jugadors que fa temps que fan molt bona feina, i creiem en aquest treball" reconeixia Ocampo, que encara els donava més mèrit afirmant que "els utilitzem perquè s'ho mereixen, si no ho fessin, fitxaríem un altre perfil de jugador per fer aquest rol".
L'entrenador del Baxi va ser especialment vocal amb la situació que estan vivint dues de les peces joves que més minuts estan disputant: Max Gaspà i Gerard Fernández. "Té molt de mèrit el que fan el Max o el Gerard, perquè costa molt fer-se respectar a pista sent tan joves. Ho han de fer els rivals, els companys, els àrbitres... i l'única manera de fer-ho és jugant bé, que és el que estan fent". Tot això, combinat amb l'exigència de continuar la seva etapa formativa fora del pavelló, "hem de tenir paciència perquè a vegades juguen amb nosaltres entre setmana i també amb el júnior, i en altres èpoques no poden entrenar tant perquè han d'estudiar més" apuntava el tècnic gallec.
