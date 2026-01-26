Gigi i Kobe Bryant: Sis anys després d’un vol terrible
Avui fa sis anys d’una de les informacions més impactants que s’han donat en el món de l’esport en l’última dècada. Poques setmanes abans que el món es tanqués a casa per lluitar contra la covid, un diumenge a la nit, hora europea, qualsevol, arribava la notícia de la mort d’una de les icones més grans de l’esport del principi d’aquest segle. El ja exjugador de bàsquet, en aquell moment, Kobe Bryant i vuit persones més, entre elles la seva filla Gianna, coneguda com a Gigi, morien després que l’helicòpter en què viatjaven s’estavellés als afores de Los Angeles, al nord-oest, al costat d’una ciutat anomenada Calabasas.
Els Bryant solien agafar aquest mitjà de transport per evitar el dens trànsit de la ciutat californiana, on havien residit durant tota la carrera del jugador, campió cinc vegades de l’NBA amb Los Angeles Lakers, guanyador de dos ors olímpicsi que s’havia retirat feia només tres anys i mig, el 2016.
Aquell diumenge, l’exestrella del bàsquet havia d’entrenar la seva filla Gigi, de tretze anys, a l’acadèmia d’esports on aquesta jugava a Thousand Oaks, encara més a l’oest. A l’aparell viatjaven set persones més que, com els Bryant, també moririen aquell matí, malgrat que poca gent parlés d’ells.
De qui ho van fer més va ser del pilot, Ara Zobayan, amb una llarga experiència en vols xàrter. Segons els documents de la investigació posterior, la boira baixa que aquell matí, hora de Califòrnia, hi havia a la zona haurien provocat que es desorientés. De fet, la Junta Nacional de Seguretat en el Transport (NTSB) el va culpabilitzar per haver intentat volar en aquelles condicions.
Al costat, dues famílies més. Els Altobelli hi eren perquè la filla, Alyssa, de catorze anys, era amiga i companya de Gigi. Una altra de les jugadores de l’equip la recordava com algú desinteressat, que sempre intentava fer millors els que l’envoltaven. Deia d’ella que «en lloc de tirar i fer la seva dotzena cistella, me la passava perquè jo pogués fer la primera».
Viatjava amb els seus pares. John, de 56 anys, havia estat molts anys entrenador de beisbol, amb èxits preparant equips de la zona. Anava a veure la seva filla jugar amb la seva dona, Keri. Tenien un altre fill, JJ, que no viatjava amb ells aquell dia.
L’altra companya de Gigi que va perdre la vida aquell dia va ser Payton Chester, de 13 anys, que somiava amb jugar a la WNBA. Aquell dia l’acompanyava la seva mare Sarah, el puntal de la família. En la cerimònia posterior, el pare de la Payton, Chris, parlava de la seva filla com algú «que veia el millor de cada persona i que estimava les seves companyes del Mamba Team», l’equip de l’acadèmia de Kobe.
Completava l’expedició una de les entrenadores, Christina Mauser, una persona, segons el seu marit, «enginyosa, divertida i increïblement intel·ligent». Tenia tres fills petits als quals, com a Vanessa Bryant, la vídua de Kobe, i les altres tres filles que tenia, aquell 26 de gener del 2020 també els va canviar la vida.
- Una família queda atrapada 4 hores pel torb i els bombers els fan un refugi d'emergència
- Rescaten dos escaladors atrapats per la neu a Montserrat després de passar la nit en una cova
- Un de cada deu testaments firmats al Bages acaba en un desheretament
- Javier de Haro, psicòleg, sobre el fals mite dels avis: 'Només ho entendrem quan siguem avis
- La zona de Catalunya on passa l'hivern Jorge Fernández, presentador de 'La ruleta de la suerte'
- Puente explica que el mur de Gelida era responsabilitat de Carreteres i havia rebut tres inspeccions entre 2023 i 2025
- La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
- Sor Lucía fa una crida per aconseguir al territori una de les ambulàncies que portaran a Ucraïna