Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Suspensió de RodaliesInnocentadaEpisodi de neu i ventFuita a PuigcerdàRescats a MontserratBaxi Manresa
instagramlinkedin

Bàsquet

L'Occident Bàsquet Manresa cau al grup A de la Minicopa Endesa

Els joves jugadors que dirigeix Dani Mestre compartiran la primera fase de la competició amb el Reial Madrid, el València i l'Unicaja

Els jugadors de l'Occident celebrant el bitllet a la fase final

Els jugadors de l'Occident celebrant el bitllet a la fase final / David Grau/ACB Photo

Marc Llohis

Manresa

L'infantil A de l'Occident Bàsquet Manresa ja sap contra qui haurà de jugar a la fase de grups de la tercera Minicopa per a l'entitat en els darrers cinc anys. Els joves jugadors que dirigeix Dani Mestre han estat els primers a sortir al sorteig que s'ha celebrat aquest migdia abans del de la Copa del Rei, i per aquesta raó han acabat de manera directa al grup A juntament amb el Reial Madrid, el València i l'Unicaja. L'altre grup, el B, el formaran els equips infantils del CB Canàries, el Saragossa, el Gran Canària i el Barça.

Aquesta primera fase constarà doncs d'un partit contra cadascun dels rivals del grup, que tindran lloc entre el dimecres 18 de febrer i el divendres 20 a la Fonteta. Tres partits en tres dies que conformaran dues classificacions i que servirà per eliminar directament quatre dels vuit equips que eren avui al sorteig. Els dos primers classificats d'aquesta primera fase de la competició passaran a semifinals, i el primer de cadascun dels grups tindrà el dret a enfrontar-se amb el segon de l'altre com a premi. Les semifinals se celebraran el dissabte 21, abans de les de la Copa ACB, i la final de diumenge coronarà el millor equip de formació de l'estat.

Notícies relacionades

Al grup A, on s'ha encasellat l'Occident Manresa, els rivals més complicats a batre seran el sempre temible Reial Madrid i els amfitrions, el València Basket. Tots dos van classificar-se de manera directa com a caps de sèrie després de ser primers en la fase prèvia. Serà clau aconseguir un triomf contra algun d'aquests dos conjunts si es vol mantenir viu el somni de ser a semifinals. L'Unicaja és, juntament amb els manresans, l'equip que va accedir a la fase final a la repesca, superant l'UCAM Múrcia.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una família queda atrapada 4 hores pel torb i els bombers els fan un refugi d'emergència
  2. Rescaten dos escaladors atrapats per la neu a Montserrat després de passar la nit en una cova
  3. Efectes de la nevada al Berguedà: 'De 150 dinars previstos en vam servir 22
  4. La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
  5. Javier de Haro, psicòleg, sobre el fals mite dels avis: 'Només ho entendrem quan siguem avis
  6. Puente explica que el mur de Gelida era responsabilitat de Carreteres i havia rebut tres inspeccions entre 2023 i 2025
  7. Alerta per un nou front que deixarà nevades al Pirineu i vent de més de 70 km/h a tot Catalunya
  8. Així ha estat el rescat de la família atrapada en un cotxe pel torb: els bombers també es queden encallats

Una ruptura a la via de l'AVE Barcelona-Madrid limita la velocitat a 80 quilòmetres per hora en un tram

Una ruptura a la via de l'AVE Barcelona-Madrid limita la velocitat a 80 quilòmetres per hora en un tram

L'Occident Bàsquet Manresa cau al grup A de la Minicopa Endesa

L'Occident Bàsquet Manresa cau al grup A de la Minicopa Endesa

Els jutjats de Manresa es veuran reforçats aquest 2026 amb alguna de les noves places de jutge que crearà el govern espanyol

Els jutjats de Manresa es veuran reforçats aquest 2026 amb alguna de les noves places de jutge que crearà el govern espanyol

Les precipitacions del 2025 alleugen parcialment la sequera al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac

Les precipitacions del 2025 alleugen parcialment la sequera al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac

L’Orquestra Julià Carbonell porta l’‘Univers Viñes’ al Teatre Comarcal de Solsona amb un concert gratuït

L’Orquestra Julià Carbonell porta l’‘Univers Viñes’ al Teatre Comarcal de Solsona amb un concert gratuït

Ja és oficial: la regió central recupera el teletreball pel caos en el transport

Ja és oficial: la regió central recupera el teletreball pel caos en el transport

Substitució de sis plataners vells i amb soques corcades al Passeig de Manresa

Substitució de sis plataners vells i amb soques corcades al Passeig de Manresa

Una benzinera ha hagut d’indemnitzar a força clients després de subministrar combustible barrejat

Una benzinera ha hagut d’indemnitzar a força clients després de subministrar combustible barrejat
Tracking Pixel Contents