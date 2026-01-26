Bàsquet
L'Occident Bàsquet Manresa cau al grup A de la Minicopa Endesa
Els joves jugadors que dirigeix Dani Mestre compartiran la primera fase de la competició amb el Reial Madrid, el València i l'Unicaja
L'infantil A de l'Occident Bàsquet Manresa ja sap contra qui haurà de jugar a la fase de grups de la tercera Minicopa per a l'entitat en els darrers cinc anys. Els joves jugadors que dirigeix Dani Mestre han estat els primers a sortir al sorteig que s'ha celebrat aquest migdia abans del de la Copa del Rei, i per aquesta raó han acabat de manera directa al grup A juntament amb el Reial Madrid, el València i l'Unicaja. L'altre grup, el B, el formaran els equips infantils del CB Canàries, el Saragossa, el Gran Canària i el Barça.
Aquesta primera fase constarà doncs d'un partit contra cadascun dels rivals del grup, que tindran lloc entre el dimecres 18 de febrer i el divendres 20 a la Fonteta. Tres partits en tres dies que conformaran dues classificacions i que servirà per eliminar directament quatre dels vuit equips que eren avui al sorteig. Els dos primers classificats d'aquesta primera fase de la competició passaran a semifinals, i el primer de cadascun dels grups tindrà el dret a enfrontar-se amb el segon de l'altre com a premi. Les semifinals se celebraran el dissabte 21, abans de les de la Copa ACB, i la final de diumenge coronarà el millor equip de formació de l'estat.
Al grup A, on s'ha encasellat l'Occident Manresa, els rivals més complicats a batre seran el sempre temible Reial Madrid i els amfitrions, el València Basket. Tots dos van classificar-se de manera directa com a caps de sèrie després de ser primers en la fase prèvia. Serà clau aconseguir un triomf contra algun d'aquests dos conjunts si es vol mantenir viu el somni de ser a semifinals. L'Unicaja és, juntament amb els manresans, l'equip que va accedir a la fase final a la repesca, superant l'UCAM Múrcia.
