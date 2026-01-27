Bàsquet | Eurocup
El Baxi Manresa rep el Cluj amb l'esperança de certificar un lloc al 'play-in' de l'Eurocup
L'equip que dirigeix Diego Ocampo s'enfronta a un rival contra qui van patir molt a Romania, però que en cas de victòria els podria gairebé assegurar el passi a la propera fase de la competició europea
El Baxi Manresa rebrà demà (20.45 h) un dels rivals contra qui més va patir en tot el seu recorregut a l'Eurocup: el Cluj-Napoca. Els jugadors que dirigeix Diego Ocampo van caure a Romania per un contundent 110-86 que exposava algunes de les debilitats que tenia l'equip aleshores, i que a mesura que s'ha anat engreixant l'equip i s'han fet alguns retocs, s'han difuminat. L'enfrontament de demà serà especialment important en clau classificatòria, ja que en cas de victòria i que l'Aris no aconseguís guanyar el Bahçesehir, l'equip manresà ja tindrà assegurat un lloc al play-in.
Un fet que podria ser especialment interessant perquè restaria una mica de rellevància als partits contra el Reyer Venècia i contra l'Hamburg, i que podrien servir per donar descans a jugadors cabdals a la rotació que porten molts minuts acumulats com Retin Obasohan o Pierre Oriola. Així i tot, l'inici de temporada ha demostrat que malgrat l'acumulació de cansament, les victòries a l'Eurocup són també un gran reforç psicològic per un equip que afronta tres duels a l'ACB molt complicats abans de l'aturada per la Copa del Rei, amb la visita de l'Unicaja al Congost i les sortides al Barris Nord i al Palau Blaugrana.
Els més ràpids
El rival d'aquest dimecres, el Cluj, és el conjunt que juga més de pressa de tota la competició, amb una mitjana de 68,6 llançaments de camp intentats cada partit. Una classificació on també hi surt destacat el Baxi Manresa, que és el quart de l'Eurocup amb una mitjana de 67,7. Curiosament, els sis primers equips que encapçalen aquest registre en l'edició d'enguany de la competició europea són tots del grup de l'equip manresà. Així que com ja va passar contra el Neptunas, el partit es perfila per ser a un ritme frenètic, i el conjunt que trobi la clarividència en aquest context tindrà moltes opcions d'arribar al final amb avantatge.
Com ja es va veure en el partit d'anada a Romania, per a frenar les intencions de l'equip que entrena Mihai Silvasan resultarà imprescindible aturar de manera efectiva els seus dos principals generadors: Daron Russell i Iverson Molinar. El primer és el motor dels romanesos, no només perquè toca gairebé totes les pilotes dels seus atacs, sinó perquè té una capacitat per anotar des de gairebé qualsevol posició que exigirà un gran esforç defensiu individual i col·lectiu. El panameny és el tercer que més minuts manté a pista Silvasan, i no només és un gran franctirador, sinó que té una bona capacitat per assistir.
Rebaixar l'encert des del perímetre dels romanesos serà també important, sobretot si es vol evitar repetir l'allau de triples que es va rebre en el tram final del partit d'anada. Una de les amenaces des de més enllà de la línia dels 6,75 és l'ala australià Mitchell Creek. Un jugador que anota gairebé la meitat dels triples que intenta (45,7%) i que a sobre és també una garantia en els llançaments de dos punts, on ara mateix té una mitjana que supera el 70% d'encert intentant-ne 7,4 per partit.
