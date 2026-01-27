Bàsquet | Lliga U22
El físic del Barça Atlètic tomba un Baxi sub-22 poc encertat des del triple (81-89)
El conjunt que entrena Nacho Juan no ha abaixat els braços i ha plantat cara davant d'un equip a qui era físicament impossible negar algun llançament
L'equip sub-22 del Baxi Manresa ha competit durant més de 35 minuts contra un sempre poderós Barça Atlètic carregat de talent i un físic inigualable. Els joves jugadors que dirigeix Nacho Juan no li han pres en cap moment la cara al partit, i un parell de situacions de desconcert al tercer i quart període els han acabat condemnant. Tampoc l'encert exterior ha acompanyat el conjunt manresà, que a sobre patia per assegurar el rebot defensiu davant les torres blaugrana.
Els joves jugadors de la base manresana no s'han deixat intimidar per la bona dinàmica que arrossegaven els blaugrana, i han sortit mossegant en defensa i aconseguint un primer avantatge gràcies a bones transicions al contraatac. Però els joves jugadors que dirigeix Álvaro Salinas tenen molt de talent, i sobretot una gran superioritat física que en més d'una ocasió feia gairebé impossible defensar les accions per damunt de la cistella que intentaven els blaugrana. Una circumstància que va igualar de nou el duel després dels primers deu minuts.
Fins aleshores els atacs verticals d'u contra u suplien el pobre percentatge des de més enllà dels 6,75, però quan els blaugrana han començat a córrer, han obert un parcial que obligava a intervenir a Nacho Juan. Els manresans han sabut reaccionar, però el percentatge des de la línia exterior continuava sent molt baix. I quan els jugadors del Barça han començat a anotar des de la llarga distància, les dues possessions de desavantatge s'han convertit en 11 punts abans del descans.
Els primers minuts de la represa han estat substancialment menys ofensius. El Baxi no trobava la manera de superar la teranyina defensiva que formaven els llargs braços de qualsevol dels jugadors del Barça a la zona, que al seu torn tampoc estava massa fi de cara a cistella. Només la superioritat d'individualitats com les de Boumtje Boumtje o les de Nikola Kusturica obrien un forat de 17 punts que semblava definitiu (45-62), però Lucas Sánchez ha sortit al rescat, i amb 5 punts consecutius ha tornat a ajustar el matx abans que Ferran Torreblanca tanqués el tercer període amb un triple sobre la botzina des de mitja pista.
El Baxi havia aconseguit aguantar durant més de 30 minuts, però els nervis s'han apoderat de la seva direcció de joc i la precipitació els ha tornat a allunyar del partit. De nou, els 18 punts semblaven definitius, però un nou triple de Torreblanca i 5 punts seguits de Marc Rosell tornaven a comprimir l'electrònic. El Baxi no abaixava els braços, però el marcador del Nou Congost semblava aturat projectant un desavantatge d'11 punts, que només va baixar un nou triple final de Torreblanca.
