Bàsquet/Eurocup
El Baxi Manresa remunta setze punts al Cluj, es classifica per als vuitens i depèn d'ell per quedar tercer de grup (101-99)
Els bagencs sobreviuen a un inici molt fluix i obtenen una altra victòria impulsada per l'esperit d'Obasohan
Una altra victòria de fe. El Baxi Manresa ha tornat a fer servir el factor pista per derrotar (101-99) un Cluj que ha arrencat al màxim, però que no ha aguantat al final. Obasohan ha tornat a liderar l'equip a una victòria que el classifica per als play-off de vuitens de final de l'Eurocup i que, a més, el fa dependre d'ell mateix per acabar tercer de grup d'aquí a quinze dies.
La posada en escena del Cluj en el partit ha estat, segurament, la millor d'un equip visitant aquesta temporada al Congost. Més aviat, la de dos jugadors, l'estatunidenc Woodbury (6 punts) i l'australià Creek (5), que han situat el 2-11 en menys de tres minuts. A l'altra banda, amb l'entrada en el cinc titular de Gerard Fernández per mirar de controlar el supersònic Russell, el seguit d'errades en el triple les ha tallades Oriola, tot i que els romanesos seguien controlant el joc.
Tant que, malgrat un temps mort d'Ocampo, el Cluj encara ha defensat millor millor, ha involucrat en el partit el seu millor home i han passat a triplicar el seu rival en l'electrònic (7-21). El Baxi, com el públic, que per segona setmana seguida deixava molts llocs buits al pavelló, havia arribat tard al partit.
L'equip forà ha arribat a tenir setze punts de renda (11-27), i encara gràcies que ha fallat quatre tirs lliures. Ha estat de la mà de Louis Olinde que el Baxi ha semblat treure el cap per acostar-se a dotze, abans que el partit s'enfangués.
Reacció fulminant
Com a mínim, dos tirs lliures de Paulicap han permès marxar a descansar amb tretze punts de dèficit i això ha estat preludi d'un inici del segon quart diametralment diferent, novament amb Olinde endollat, amb cinc punts seguits que han fet aturar el partit a l'entrenador romanès amb 22-30.
El Cluj va semblar que es refeia del cop, però entre Kao i un triple de Bassas posaven de nou el Baxi dins del partit amb un 30-36 que els col·legiats s'encarregaven d'aturar amb una tècnica a Gerard Fernández per donar un cop de peu a una tanca, una acció que podrien no haver vist perquè no treia cap a res. Però ha estat només una pedra al camí, ja que dos triples, de Reyes i Obasohan, i un 2+1 del belga, poc després, capgiraven el resultat (46-45).
Fins al descans, a part del recital de sempre dels àrbitres amb les pantalles [han arribat a canviar de sentit una falta], els dos equips han marxat a la mitja part empatats a 52. A la mitja part s'ha sabut que el Venècia havia derrotat el Cedevita i que, per tant, el Baxi passava a dependre d'ell mateix per ser tercer. Però el Cluj ha tornat a arrencar millor el tercer període, ara més controlat i trobant faltes per a Russell i Creek per tornar a obrir forat (56-62).
Un altre final per patir
Però una puntuació tan alta provocava que les diferències fossin relatives. El Manresa ha empatat aviat, però tenia problemes per aturar un Creek que sempre feia la mateixa jugada, penetració cap al a dreta, però era efectiva. Amb 23 punts anotats posava el 65-68. S'ha trobat l'oposició d'un Obasohan que es posava l'equip a l'esquena, anotava 17 punts i establia un 74-74, però cinc punts de Russell, els últims amb un gran triple, tornaven a obligar a remuntar (74-79) en el darrer descans.
I aquest cop semblava complicat, perquè els darrers deu minuts els ha començat l'equip de manera erràtica i sense un atac clar. La distància es movia entre els tres i els cinc punts. Faltava l'empenta final, en forma d'un parell de bones defenses, per poder manar en el marcador.
Bassas, amb una safata de fantasia, posava el Baxi per davant després de molts minuts (85-84, a 5.20). Un triple de Reyes (90-86) semblava el punt de partida. Però llavors tots dos equips han començat a perdre boles i el duel s'ha igualat. S'acostava un altre final ajustat, i més amb un 2+1 de Miletic (92-91). El pivot feia mal, però més Obasohan, qui amb el seu 27è punt obria un 97-93 a 1.17.
Llavors tot ha anat malament. Creek ha fet un bàsquet i addicional i Olinde, en l'intent de treure la bola, s'ha fet dos punts més per empatar a 97. A més, Oriola ha perdut la bola i Russell ha tret dos tirs lliures a 33 segons. Que ha anotat (97-99). El Baxi ha volgut jugar ràpid i Olinde ha rebut una garrotada de Miletic. Antiesportiva. L'alemany només anotava un tir i llavors Obasohan es rifava Taylor. 100-99 a 22 segons. Els romanesos han esgotat la possessió, però Russell es quedava curt en el triple. Brooks agafava el rebot. Amb 2,7 en joc, ha anotat el primer, ha tirat a fallar el segon i Creek ha demanat una falta que existia al seu cap.
