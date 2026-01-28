Bàsquet | Eurocup
El Cedevita cau a Venècia i el Baxi es postula per ser cap de sèrie
La desfeta de l’equip eslovè a la pista del Reyer Venècia obre la porta al Baxi a poder jugar al Nou Congost l'eliminatòria a partit únic del play-in
La victòria del Baxi Manresa contra el Cluj romanès al Nou Congost certifica de manera matemàtica la presència al play-in i obra la possibilitat que els de Diego Ocampo hi siguin com a caps de sèrie. L’equip manresà podia certificar un lloc a la següent fase, abans i tot de jugar, però depenia del resultat de dos rivals: l’Aris i el Neptunas. A totes les travesses es comptava que cap dels dos era el favorit, ja que s’enfrontaven al Hapoel Jerusalem i el Bahçesehir, primer i segon classificat del grup.
Malachi Flynn donava la primera alegria als aficionats del Baxi abans i tot que entressin al Nou Congost. Una cistella del jugador estatunidenc quan només faltava un segon de partit donava la victòria al seu Bahçesehir davant de l’Aris de Salònica per 81-79. Un resultat que deixa els grecs amb 7 victòries, que amb només dues jornades per jugar són insuficients per superar el Baxi, que a sobre els té l’average guanyat.
L’altre duel que podia donar el passi assegurat al Baxi abans i tot de jugar contra el Cluj no s’ha resolt de manera tan positiva per als interessos manresans. El Neptunas s’ha fet fort al Svyturio Arena. Arnas Velicka ha signat una de les millors actuacions individuals quedant-se a un sol rebot de signar un triple doble, i gràcies a un endolladíssim Rihards Lomazs que descansant només 3 minuts en tot el partit ha estat capaç de convertir 31 punts imprescindibles per mantenir vives les opcions del seu equip a l’Eurocup.
Opcions de cap de sèrie
La resta de duels de la jornada no tenien una implicació directa en la possibilitat de l’equip bagenc de certificar el bitllet a la següent fase abans de jugar el seu partit, tot i que sí que en tenien respecte a les opcions manresanes d’optar a ser cap de sèrie en el play-in, el que suposaria jugar a casa l’eliminatòria a partit únic contra un dels rivals del Grup B.
Una possibilitat que cada vegada sembla més factible tenint en compte la derrota del Cedevita a la pista del Reyer Venècia per 86-84. Un nou partit que s’ha decidit en els instants finals, amb una cistella de Kyle Wiltjer quan només faltaven 3 segons.
El duel intranscendent quant a l’impacte a la taula classificatòria ha estat el que enfrontava l’Hamburg i l’Slask Wroclaw, que s’ha saldat la segona victòria a Europa dels alemanys per 99-96.
