Bàsquet/Eurocup

Marcis Steinbergs es converteix en l'estranger amb més partits de la història del Bàsquet Manresa

El letó disputa contra el Cluj el partit número 213 i supera els 212 d'un històric com el dominicà Josh Asselin

El jugador va rebre un sentit homenatge després de la victòria contra el Cluj, amb missatges de família i amics

Marcis Steinbergs, rep la camiseta commemorativa de mans del president, Josep Maria Herms

Marcis Steinbergs, rep la camiseta commemorativa de mans del president, Josep Maria Herms / Joaquim Alberch/Baxi Manresa

Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

El jugador letó del Baxi Manresa Marcis Steinbergs s'ha convertit aquest dimecres en l'estranger amb més partits de la història del club. Ha jugat el seu duel 213 amb l'entitat bagenca i ha superat els 212 d'un històric com l'estatunidenc, amb passaport dominicà, Josh Asselin.

Per celebrar-ho, el Baxi li ha dedicat un homenatge després del triomf contra el Cluj. Després que l'animador de l'equip, Eduard Font, anunciés l'efemèride, els marcadors han ofert una bona estona de missatges de la família i amics de Steinbergs qui, emocionat, i superant el seu posat hieràtic habitual, ho mirava des del centre de la pista. Després, ha estat saludat pels companys i ha rebut una camiseta amb el número 213 de les mans del president, Josep Maria Herms.

Steinbergs va arribar a Manresa l'estiu del 2021 procedent del Gran Canària, on havia debutat amb pocs minuts a la Lliga Endesa. Va ser una aposta del club i, tot i que en la seva primera temporada jugava molt poc i solia ser el descartat, va fer un salt de qualitat evident en el seu segon any, en què les dificultats de l'equip li van exigir molt.

A partir d'aquell moment, la seva versatilitat per jugar de quatre i de cinc, el compromís i, sobretot, un tir de tres punts que ha arribat a donar victòries, com fa dues temporades a Badalona i a Granada, l'han fet vital. A més, aquest estiu passat va demostrar que es troba bé al Bages amb la seva renovació.

Amb 24 anys, i amb contracte fins a l'estiu del 2027, Steinbergs encara pot ampliar més aquest registre i fer-lo difícil de superar en el futur.

