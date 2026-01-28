Bàsquet/Eurocup
Obasohan i els nois del #WeAreAllOneTeam d'Ampans i de l'Escola Sant Ignasi, junts abans del Baxi Manresa-Cluj
El base belga és l'ambaixador del club en la iniciativa solidària que està duent a terme l'Eurolliga i que viu aquesta setmana la seva jornada
El Baxi Manresa estrena aquest dimecres la seva condició d'equip de l'òrbita Eurolliga en una jornada solidària. Dins de la campanya solidària One Team, que la competició i l'Eurocup dediquen a nois amb risc d'exclusió social, el club ha convidat un grup procedent d'Ampans, el que formen l'equip de La Salle que juga des de fa temps, i de l'Escola Sant Ignasi de la capital del Bages a veure el partit entre els bagencs i el club.
Els ha rebut l'ambaixador de l'entitat de la campanya, el base belga Retin Obasohan, qui ja ha compartit amb ells hores en visites que s'han fet aquesta temporada al centre. L'han acompanyat gairebé tots els membres de la plantilla en diferents sessions.
Tot forma part de la jornada #WeAreAllOneTeam que se celebrarà aquests dies en tots els partits de l'Eurolliga i de l'Eurocup. Els nois han saludat Obasohan i el Llumet a la seva arribada al pavelló i hi han estat parlant. Després s'han ubicat a les graderies del pavelló per observar el partit i animar el seu mentor i els companys durant l'enfrontament.
