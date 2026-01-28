Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Artur MasMaquinista de l'R4Cementiri xinèsGuillem ToméNevada al PirineuBaxi Manresa
instagramlinkedin

Bàsquet/Eurocup

Obasohan i els nois del #WeAreAllOneTeam d'Ampans i de l'Escola Sant Ignasi, junts abans del Baxi Manresa-Cluj

El base belga és l'ambaixador del club en la iniciativa solidària que està duent a terme l'Eurolliga i que viu aquesta setmana la seva jornada

Retin Obasohan, amb els nois d'Ampans i del Col·legi Sant Ignasi presents al Nou Congost

Retin Obasohan, amb els nois d'Ampans i del Col·legi Sant Ignasi presents al Nou Congost / Joaquim Alberch/Baxi Manresa

Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

El Baxi Manresa estrena aquest dimecres la seva condició d'equip de l'òrbita Eurolliga en una jornada solidària. Dins de la campanya solidària One Team, que la competició i l'Eurocup dediquen a nois amb risc d'exclusió social, el club ha convidat un grup procedent d'Ampans, el que formen l'equip de La Salle que juga des de fa temps, i de l'Escola Sant Ignasi de la capital del Bages a veure el partit entre els bagencs i el club.

Els ha rebut l'ambaixador de l'entitat de la campanya, el base belga Retin Obasohan, qui ja ha compartit amb ells hores en visites que s'han fet aquesta temporada al centre. L'han acompanyat gairebé tots els membres de la plantilla en diferents sessions.

Notícies relacionades

Tot forma part de la jornada #WeAreAllOneTeam que se celebrarà aquests dies en tots els partits de l'Eurolliga i de l'Eurocup. Els nois han saludat Obasohan i el Llumet a la seva arribada al pavelló i hi han estat parlant. Després s'han ubicat a les graderies del pavelló per observar el partit i animar el seu mentor i els companys durant l'enfrontament.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La moda de la criança positiva allarga el collit: 'Si el teu fill acaba la primària i continua al teu llit, hi ha un problema
  2. Una benzinera ha hagut d’indemnitzar un grup de clients després de subministrar combustible barrejat
  3. La mare del nen assistit a Solsona diu que el van salvar els sanitaris, i no un mosso
  4. Xoc violent a Abrera: un dels vehicles queda completament bolcat
  5. La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
  6. Mor Dolors Casas i Pujol, fundadora de l'Esclat i professora del Conservatori de Manresa
  7. Ibai Llanos sorprèn els seus seguidors amb una parada a la Catalunya central: 'Estic a 'la Berga'
  8. El nou restaurant Divers d'Ampans obrirà portes aquest divendres a Manresa

S'enfonsa la part superior d'una xemeneia industrial protegida al barri del Rec d'Igualada

S'enfonsa la part superior d'una xemeneia industrial protegida al barri del Rec d'Igualada

Obasohan i els nois del #WeAreAllOneTeam d'Ampans i de l'Escola Sant Ignasi, junts abans del Baxi Manresa-Cluj

Obasohan i els nois del #WeAreAllOneTeam d'Ampans i de l'Escola Sant Ignasi, junts abans del Baxi Manresa-Cluj

Centenars de persones acomiaden la professora de música de Manresa Dolors Casas i Pujol

Centenars de persones acomiaden la professora de música de Manresa Dolors Casas i Pujol

"És un problema que es repeteix i es repeteix": veïns de la Vall d'Aguilar es queixen després d'una nova esllavissada a la carretera

"És un problema que es repeteix i es repeteix": veïns de la Vall d'Aguilar es queixen després d'una nova esllavissada a la carretera

Més de 16.100 adolescents catalans van obtenir l’ESO amb assignatures suspeses

Més de 16.100 adolescents catalans van obtenir l’ESO amb assignatures suspeses

Una inspecció per sorolls destapa un restaurant amb treballadors en situació irregular a Igualada

Una inspecció per sorolls destapa un restaurant amb treballadors en situació irregular a Igualada

El Parlament aprova la pròrroga dels Pressupostos a l’espera que el Govern negociï amb ERC i els Comuns els del 2026

El Parlament aprova la pròrroga dels Pressupostos a l’espera que el Govern negociï amb ERC i els Comuns els del 2026

Trànsit torna a tallar l'AP-7 en sentit sud almenys una setmana per les obres de Gelida

Trànsit torna a tallar l'AP-7 en sentit sud almenys una setmana per les obres de Gelida
Tracking Pixel Contents