Bàsquet/Lliga Endesa
El Baxi Manresa és a punt de recuperar més peces i es disposa a gestionar l'opulència d'efectius
Diego Ocampo anuncia que Dani Pérez, que fa dos mesos que no juga, Ubal i Brooks són dubte contra l'Unicaja i només Benítez està descartat d'una plantilla de 14 jugadors del primer equip més Gerard Fernández
Fa dues setmanes, el Baxi Manresa va haver de jugar a Vitòria amb cinc absències després de les sobrevingudes d'Ubal i Reyes, d'una segona lesió d'Hugo Benítez i amb Paulicap acabat d'arribar. A la convocatòria de dotze van entrar Gerard Fernández, ja un habitual, Lucas Sánchez i Guillem Naspler i l'equip ho va pagar amb una dura derrota per 130-85. Només tretze dies després, el seu entrenador, Diego Ocampo, ha infomat que és possible que per a aquest diumenge només hi hagi un lesionat, Benítez, únic descartat per rebre l'Unicaja per un fort esquinç de turmell. Això pot generar en el tècnic gallec, en els propers partits, un beneït problema diametralment oposat al que ha patit durant moltes fases del curs, el de gestionar una plantilla llarga i haver de descartar elements.
De fet, Ocampo ha dit aquest divendres que "Brooks va tenir un problema muscular en el partit de dimecres [contra el Cluj]" que no té res a veure amb l'edema que el va tenir fora de joc setmanes enrere". Pel que fa als altres dos que són dubte, Dani Pérez està recuperat de la lesió al bíceps femoral, amb posterior recaiguda, que es va fer el 6 de desembre contra l'Hamburg i Ubal es recupera d'un esquinç al colze esquerre que es va fer en un entrenament abans d'anar a Vitòria.
Si tots tres entren a la convocatòria, hi hauria tretze jugadors de la primera plantilla, més el ja rodadíssim Gerard Fernández, en condicions d'enfrontar-se als malaguenys. Caldria, per tant, descartar dos homes, que seran tres quan es recuperi Benítez.
Noves situacions
La tornada de Dani Pérez, a més, generarà una situació no vista fins ara com és la coexistència amb un director de joc diferent, però amb algunes característiques semblants, com Ferran Bassas. La lectura de partit i la intel·ligència són factors comuns en tots dos i caldrà veure, si succeeix, com es complementen.
Per tal de fer les passes adequades en la integració de tothom, "no és el mateix les lesions curtes de Brooks o d'Ubal, que no volem que pari gaire per no perdre la forma, que la de llarga durada que va tenir el Dani i que fa que sigui difícil que amb un o dos entrenaments ja estigui a punt". Per això, "anirem barrejant els entrenaments i els partits perquè un es posi en forma, d'altres la mantinguin i uns tercers no perdin la que tenen".
En aquest sentit, també cal tenir en compte que hi ha elements que porten molta batalla a sobre i sobredosi de minutatge per compensar les baixes dels companys. Dies enrere, el tècnic al·ludia a Obasohan. Sobre si podrà introduir descansos, malgrat la importància de tots els partits, "intentem fer-ho durant el joc rotant bé. Voldríem que algun jugués menys, perquè dos o tres minuts d'un dia s'acumulen amb un altre i és una càrrega. I més com juguem nosaltres. De moment ens centrarem en el partit i en el dia a dia. Més endavant, ja veurem com ho fem".
